Cittadella, sarà sofferenza fino all'ultima giornata

Tutto come prima, anche se la salvezza è sempre più vicina. Il Cittadella impatta contro il Südtirol al Druso con il risultato di 1-1 e fa un piccolo grande passo verso la permanenza in Serie B. Il Brescia, dopo il pari contro il Pisa è quasi sicuro dei playout, mentre il pareggio del Cosenza ad Ascoli lascia il thrlling per gli ultimi 90' stagionali. Ora contro il Como (senza Perticone e Kastrati ammoniti in Alto Adige e squalificati) sarà sufficiente un punto per la matematica salvezza senza passare dai playout. Anche in caso di arrivo a pari punti tra Ternana, Cittadella e Cosenza, nella classifica avulsa la Ternana è quella messa meglio grazie alla vittoria ad inizio stagione contro il Cittadella al Tombolato per 2 a 0, ma nel computo dei punti negli scontri tra queste squadre, la classifica recita così:

Ternana 5 punti (Ternana-Cosenza 1-1, Cittadella-Ternana 0-2 , Cosenza-Ternana 0-0, Ternana-Cittadella 1-2) Gol Fatti: 4 - Gol Subiti: 3

Cittadella 5 Punti (Cittadella-Ternana 0-2 , Cittadella-Cosenza 1-1, Ternana-Cittadella 1-2, Cosenza-Cittadella 1-1) Gol Fatti: 4 - Gol Subiti: 5

Cosenza 4 punti (Ternana-Cosenza 1-1, Cittadella-Cosenza 1-1, Cosenza-Ternana 0-0, Cosenza-Cittadella 1-1) Gol Fatti: 3 - Gol Subiti: 3

Anche se il Cittadella perde contro il Como, il Cosenza non vince contro il Cagliari in casa e il Brescia vince a Palermo, la differenza reti è a favore della squadra di Gorini (-11) contro il (-21). E anche con un punto granata contro il Como e la vittoria del Cosenza, la differenza reti sorride i granata rispetto ai calabresi (-22). Insomma, manca veramente poco e solo una sconfitta del Cittadella e una concomitante vittoria del Cosenza può spedire i granata all'inferno dei playout.

Probabilmente, se sarà salvezza, bisognerà ringraziare i gol di Antonucci al Cosenza e la doppietta di Crociata a Terni. A proposito anche al Druso, dopo un primo tempo bloccato e avaro di emozioni, è il numero 10 granata a timbrare il cartellino per l'undicesima volta stagionale (su assist di Ambrosino) e illudere i 395 tifosi accorsi a Bolzano. La reazione della squadra di Bisoli è veemente e il pareggio arriva in maniera sinistramente simile al gol subito all'andata. Rover fugge via e Odogwu gira al volo in area di rigore indisturbato. Nel recupero il Cittadella reclama un rigore, ma Massa prima lo concede e poi al VAR rettifica la decisione. Alla fine è pari, lo stesso risultato che potrebbe bastare venerdì prossimo contro il Como per arrivare alla sospirata salvezza.

Questo il tabellino della gara

SUDTIROL – CITTADELLA 1 – 1

Marcatori: 2′ st Antonucci, 25′ st Odogwu

SUDTIROL: Poluzzi; Curto (1′ st De Col), Zaro, Masiello, Celli (1′ st Davi); Carretta (15′ st Larrivey), Belardinelli, Tait, Rover (33′ st Lunetta); Mazzocchi (1′ st Fiordilino), Odogwu. A DISPOSIZIONE: Minelli, Vinetout, Siega, Cissè, Pompetti, Giorgini, Schiavone. Allenatore: Pierpaolo Bisoli

CITTADELLA: Kastrati; Salvi, Perticone, Pavan, Giraudo; Vita, Branca, Crociata (26′ st Mastrantonio); Antonucci (42′ st Carriero); Ambrosino (20′ st Maistrello), Magrassi (26′ st Lores Varela). A DISPOSIZIONE: Manfrin, Maniero, Felicioli, Del Fabro, Mattioli, Danzi. Allenatore: Edoardo Gorini

ARBITRO: Marco Serra di Torino

Assistenti: Trinchieri (Milano) e Longo (Paola)



Ammoniti: Carretta, Pavan, Belardinelli, Curto, Kastrati, Perticone, Salvi.

Espulsi: nessuno.

Angoli: 3 – 2

Recupero: 1′ – 6′

Spettatori: 5.254 (395 ospiti)