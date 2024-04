Il Cittadella ha la pareggite e impatta anche in casa del Südtirol

Tutto come prima. Un altro pari, ancora per 0-0, tutto invariato tanto verso la zona sicurezza quanto per i playoff. La prima delle cinque finali, Gorini docet, finisce esattattamente come sette giorni fa contro l'in parità per il Cittadella. Ennesima occasione sciupata per capitan Branca e compagni di raggiungere matematicamente la salvezza ed agganciare la zona playoff. Nonostante una gara solida difensivamente al Druso, sono mancati i necessari guizzi in avanti per legittimare i tre punti, nonostante traversa di Pittarello al 3' e alcune buone opportunità, soprattutto nei primi 45'.

Prologo

Solito sistema di gioco, tante sorprese nell'11 iniziale del Cittadella. In primis out il migliore in campo contro l'Ascoli, Alessandro Salvi (assenza come sempre non fatta trapelare per chissà quale pre tattica) per un affatticamento muscolare, dentro al suo posto il rientrante Angeli. Le novità non finiscono qui. A centrocampo, dopo aver scontato la squalifica, spazio per Amatucci al fianco di Branca e 3 mesi e mezzo dopo l'ultima volta contro la Sampdoria il 28 gennaio scorso c'è Federico Giraudo sull'out sinistro. Sulla trequarti spazio al duo Vita e Tessiore con Pittarello, anche lui al rientro dopo quasi un mese.

Il primo tempo

La mobilità di Tessiore e Pittarello nei primi 10' infastidisce le fonti di gioco tirolesi, tanto che l'avvio granata è tambureggiante. Dopo 2' Carissoni in area di rigore anticipa sul primo palo Scaglia e di testa è solo l'esterno della rete. Un giro di lancette dopo, Pittarello coglie la traversa con una grande conclusione dal limite al termine di un bel assolo e aggiorna il suo score di legni stagionale salendo a quota 7, di cui ben 5 lontano dal Tombolato.

I duelli individuali la fanno da padrona. La scelta di schierarsi tatticamente a specchio con i padroni di casa fornisce al Cittadella riferimenti ed appoggi per pressare in maniera compatta su Tait e compagni, ma esattamente come sette giorni fa contro l'Ascoli la luce e l'intensità granata si spegne in fretta. Nella fase centrale della gara succede bene poco, con il Südtirol che tiene palla con poche idee se non quella di verticalizzare sul mastodontico Odogwu, ben vigilato da un Pavan in splendida forma.

Per altre chance gol bisogna volare al 31' con il solito Pittarello in formato assistman, ma Vita non sfrutta dal limite con un rasoterra floscio. Sempre l'ex Padova un minuto dopo si mette in proprio e con un diagonale insidioso costringe all'intervento goffo in corner il portiere Poluzzi. La sveglia è arrivata e il numero 1 tirolese tra il 35' e il 36' si riscatta in due occasioni: prima sulla volée di Sottini e poi sulla trivela in corsa di Amatucci. Si va avanti a folate. Il Cittadella scollato dei minuti finali regala coraggio ai padroni di casa, in grado di produrre le cose migliori quando Casiraghi si accende. Il pallone inattivo del 17 bolzanino al 41' per poco non regala una grande opportunità a Scaglia, ma Pittarello - pur non salendo a tempo con la linea difensiva - disinnesca la conclusione del difensore di Valente. Kastrati al 44' su Davi è fenomenale e in pieno recupero il portierone albanese si ripete sul calcio da fermo - un po' telefonato - del solito Casiraghi.

Il secondo tempo

Nessun cambio all'intervallo e nessuna emozione per grande parte della frazione. Odogwu vola di testa al 57' su un bel corner tagliato di Casiraghi senza trovare lo specchio. A livello difensivo il Cittadella patisce il giusto la fisicità di Odgwu, ben contenuto in primis da un super Pavan, mentre Angeli e Sottini su Casiraghi, pur ricorrendo talvolta alle maniere cattive, gestiscono il furetto tirolese con saggezza. Tessiore ci prova al 66' da fuori area, ma il suo rasoterra dal limite si perde di poco sul fondo. I cambi di Gorini sortiscono poco effetto in termini di proposta offensiva, con la gara sempre equilibrata e poco attrattiva dal punto di vista dello spettacolo. Il Cittadella avanza a piccoli passi, contro la FeralpiSalò la prossima settimana i granata hanno il terzo match ball consecutivo per chiudere i conti salvezza definitivamente e chissà provare a fare finalmente sul serio in zona playoff.

Questo il tabellino del Druso di Bolzano:



SÜDTIROL-CITTADELLA 0-0

FINE PRIMO TEMPO 0-0



SÜDTIROL (3-4-2-1)

Poluzzi 6; Giorgini 5,5, Scaglia 6, Masiello 6,5; Molina 6, Arrigoni 5,5, Kurtic 5,5 (dal 37' s.t. Peeters s.v.), Davi 6,5; Tait 5,5 (dal 22' s.t. Mallamo 6), Casiraghi 6 (dal 22' s.t. Rover 6); Odogwu 6,5 (dal 32' s.t. Merkaj s.v.)

PANCHINA Drago, Arlanch, Vinetot, Ciervo, Broh, Rauti, Kofler, Lonardi

ALLENATORE Valente 6



CITTADELLA (3-4-2-1)

Kastrati 6,5; Angeli 6,5, Pavan 6,5, Sottini 6; Carissoni 5,5, Amatucci 6, Branca 6 (dal 38' s.t. Carriero s.v.), Giraudo 5,5; Vita 6, Tessiore 6,5 (dal 30' s.t. Mastrantonio 6); Pittarello 6,5 (dal 29' s.t. Pandolfi 6)

PANCHINA Maniero, Piras, Cecchetto, Rizza, Saggionetto, Magrassi, Cassano, Maistrello

ALLENATORE Gorini 6



ARBITRO Tremolada di Monza 6

ASSISTENTI DI LINEA Pagliardini- Severino

AMMONITI Giraudo (C) per gioco scorretto

NOTE 4.132 spettatori cui 257 ospiti. Tiri in porta 2-5 (con una traversa), Tiri fuori 4-5. In fuorigioco 1-0. Angoli 2-5. Recuperi: p.t. 1', s.t. 3’