Serie B, Südtirol-Cittadella: le pagelle degli uomini di Gorini

Le pagelle del Cittadella dopo il pari contro il Südtirol nella 34esima giornata del campionato di Serie B.



CITTADELLA (3-4-2-1)

Kastrati 6,5; Angeli 6,5, Pavan 6,5, Sottini 6; Carissoni 5,5, Amatucci 6, Branca 6 (dal 38' s.t. Carriero s.v.), Giraudo 5,5; Vita 6, Tessiore 6,5 (dal 30' s.t. Mastrantonio 6); Pittarello 6,5 (dal 29' s.t. Pandolfi 6)

PANCHINA Maniero, Piras, Cecchetto, Rizza, Saggionetto, Magrassi, Cassano, Maistrello

ALLENATORE Gorini 6

Kastrati 6,5: Nel finale di primo tempo si mette il mantello di Batman e sventa due pericoli. Con i piedi ancora impreciso, ma il terzo clean sheet di fila è zucchero filato per il portierone albanese.

Angeli 6,5: Da braccetto è sinfonico. Sa quando aggredire sul portatore di palla, aggressivo in marcatura e pulito in fase di rilancio. Con questo sistema di gioco è un valore aggiunto.

Pavan 6,5: Il duello rusticano con Odogwu è vibrante e palpitante, ma ne esce vincitore lui. Sembra nato per giocare in difesa perché è essenziale e attento, tanto sull'uomo quanto nel controllo della zona. Solo un caso che con lui in campo e al pieno della forma il Cittadella sia tornato solido come a novembre e dicembre?

Sottini 6: Mezzo voto in meno perché in due occasioni perde il filo del discorso, ma come debutto da titolare è ampiamente sufficiente. Nella posizione in cui si è laureato campione d'Italia con la Primavera dell'Inter nel 2021 sa fare tutto e con grande tempismo.

Carissoni 5,5: Parte bene, ma si spegne in fretta. Sulla sua corsia c'è Davì, il cliente che crea la maggior parte dei grattacapi di giornata ai granata.

Amatucci 6: Vale il discorso fatto per Sottini ed Angeli: come centrocampista in una linea a due potrebbe giocare bendato perché ha il perfetto controllo spaziale e geometrico del terreno di gioco. Certo, può fare di più. Sfiora il gol con un inserimento puntuale, ma Poluzzi dice di no

Branca 6: Un passettino avanti rispetto all'Ascoli. Con Amatucci c'è intesa e si vede da come si aiutano nelle uscite su chi è in possesso palla, ma il capitano qualche volta pasticcia e cincischia un po' troppo. (Dal 38' s.t. Carriero s.v.: Alza il muro e aiuta a portare in porto la nave).

Giraudo 5,5: Giallo da pasticcione, ma è pur vero che non giocava titolare da quasi 3 mesi. Con Molina il duello finisce alla pari, anche se in avanti l'ex Reggina si affaccia con poca continuità.

Vita 6: Per gli appassionati della tattica d'essai, la gara del numero 16 è ottima. Doppia fase con i tempi giusti, copertura degli spazi sempre puntuale, un punto di riferimento in fase di scarico per compagni e poi la solita dose massiccia di chilometri percorsi in campo. Che peccato quel tiro strozzato nel primo tempo in cui poteva essere un pizzico più lucido e meno precipitoso.

Tessiore 6,5: Si accende ad intermittenza, ma sulla trequarti sembra decisamente più a suo agio rispetto al ruolo di esterno tutta fascia. Ha fosforo e idee, verticalizza svelto e ragiona finemente. Va vicino alla rete con un rasoterra a lato di poco alla destra di Poluzzi. Se gioca sempre così, può essere un valore aggiunto per questo Cittadella nelle prossime gare. (Dal 30' s.t. Mastrantonio 6: Pratico e poco appariscente, ma la sostanza c'è tutta).

Pittarello 6,5: Probabilmente il primo tempo migliore della stagione. Battaglia su ogni pallone, coglie il settimo legno della sua stagione con una botta che meritava maggiore sorte. Nella ripresa cala inevitabilmente, ma quanto è mancato il Pitta in queste settimane a questa squadra. (Dal 29' s.t. Pandolfi 6: Con lui in campo la squadra prova ad andare in profondità in maniera più pulita e all'86' solo un grande Masiello in chiusura gli nega il tu per tu con Poluzzi).

ALLENATORE Gorini 6: La partita è stata preparata alla perfezione, con Kurtic e Tait anestetizzati dal lavoro dei suoi centrocampisti e la freschezza di Tessiore decisamente più valorizzata sulla trequarti. Il 3-4-2-1 del Goro è fluido e si vede che c'è grande ricerca e lavoro settimanale, al tempo stesso la squadra in fase offensiva tra sfortuna e poca concretezza stenta. La coperta è corta perché con i pareggi si muove la classifica, ma non si sogna. Nonostante le otto sconfitte di fila e i cinque pari nelle ultime sei, la zona playoff è sempre lì: non provarci a questo punto sarebbe decisamente un peccato!



SÜDTIROL (3-4-2-1)

Poluzzi 6; Giorgini 5,5, Scaglia 6, Masiello 6,5; Molina 6, Arrigoni 5,5, Kurtic 5,5 (dal 37' s.t. Peeters s.v.), Davi 6,5; Tait 5,5 (dal 22' s.t. Mallamo 6), Casiraghi 6 (dal 22' s.t. Rover 6); Odogwu 6,5 (dal 32' s.t. Merkaj s.v.)

PANCHINA Drago, Arlanch, Vinetot, Ciervo, Broh, Rauti, Kofler, Lonardi

ALLENATORE Valente 6