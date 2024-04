Cittadella, contro il Südtirol c'è voglia di scalare la classifica

Il Cittadella di Gorini, dopo il mancato match ball salvezza al Tombolato contro l'Ascoli sette giorni fa, è chiamato a traverstirsi da Indiana Jones e ripetere la scorribanda vincente di Reggio Emilia al Druso di Bolzano contro il redivivo Südtirol di Valenta. Con un successo i granata potrebbero realizzare il desiderio più impellente, salvarsi matematicamente, e allo stesso tempo rinfocalare il grande sogno che sembrava spento: la possibilità di rientrare in zona playoff. Si gioca alle ore 16:15 nel capoluogo dell'Alto Adige.

La situazione in casa Cittadella

Per due che si fermano, ecco due che rientrano. Out Baldini, operato in settimana al menisco del ginocchio destro, e Frare, alle prese con una lieve distorsione al ginocchio sinistro, dentro tra i convocati Angeli e Pittarello. Soprattutto quest'ultimo sembra pronto a prendere una maglia da titolare al Druso, in un 3-4-1-2 che in fase di non possesso è pronto a trasformarsi in 4-3-1-2, con lo slittamento di Carissoni nella linea a 3 e lo spostamento sul centro destra di Alessio Vita. Rispetto alla gara di sette giorni fa contro gli uomini di Carrera, Gorini pare intenzionato a dare fiducia a Sottini, pronto a debuttare dal 1' in stagione.

La formazione per il resto non dovrebbe discostarsi nell'impostazione da quella vista nelle ultime settimane. Davanti a Kastrati ecco Salvi e Pavan con l'ex Inter, mentre la novità potrebbe essere l'arretramento a tutta fascia di Vita sulla destra, con Carissoni a sinistra e in mezzo Branca con il rientrante Amatucci. Sulla trequarti libero di svariare Cassano, mentre in avanti la Pi-Pa scalda i motori.



I cinque risultati utili di fila, striscia più lunga attiva al momento in B, ha rinfrancato capitan Branca e compagni, attesi dopo Bolzano da un rush finale in cui saranno essere giudici promozione (Como alla terz'ultima e Cremonese all'ultima) e ago della bilancia nella lotta nei bassifondi (FeralpiSalò e Bari alla penultima).

Cittadella (3-4-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Sottini (Angeli); Vita, Branca, Amatucci, Carissoni; Cassano; Pittarello, Pandolfi

La situazione in casa Südtirol

La vittoria di Marassi contro la Sampdoria ha rigenerato il gruppo diretto da Valenta, riportando gli alto-atesini più vicini alla zona playoff che a quella playout. Appena un punto sotto il Citta, il tecnico dei tirolesi ha descritto così la sfida che attende i suoi: «Ci aspetta un avversario tosto. Ci prepariamo nel modo migliore per affrontare l’importante impegno davanti al nostro pubblico. Quella che ci aspetta sarà una partita da affrontare come le ultime, tutti siamo consapevoli della situazione e ho sempre detto che prima facciamo i punti che ci servono per centrare matematicamente il nostro obiettivo, meglio è».

Sul tema formazione Valenta è propenso a proseguire sul solco del 3-5-1-1 asimmetrico, con Casiraghi pronto ad inserirsi da destra alle spalle dello spauracchio Odogwu.



Questi i convocati di Valenta:

Portieri: Poluzzi, Drago, Arlanch.

Difensori: Cagnano, Davi, Giorgini, Kofler, Masiello, Scaglia.

Centrocampisti: Arrigoni, Broh, Casiraghi, Ciervo, Cisco, Kurtic, Lonardi, Mallamo, Molina, Peeters, Tait.

Attaccanti: Merkaj, Odogwu, Rauti, Rover.



Südtirol (3-5-1-1 asimmetrico): Poluzzi; Giorgini, Masiello, Cagnano; Molina, Tait, Arrigoni, Kurtic, Davi; Casiraghi; Odogwu

Il resto del turno - 34°giornata

Venerdì 19 Aprile ore 20:30

Reggiana-Cosenza

Palermo-Parma



Sabato 20 Aprile ore 14:00

Ascoli-Modena

Bari-Pisa

Brescia-Ternana

FeralpiSalò-Como



Sabato 20 Aprile ore 16:15

Spezia-Sampdoria

Catanzaro-Cremonese

Südtirol-Cittadella

Lecco-Venezia

CLASSIFICA: Parma 69, Como 64, Venezia 61, Cremonese 59, Catanzaro 55, Palermo 51, Brescia 45, Sampdoria 44, Pisa 43, Cittadella 43, Südtirol 42, Reggiana 40, Modena 39, Cosenza 36, Ternana 36, Bari 35, Spezia 35, Ascoli 33, Feralpisalò 31, Lecco 26

Dove guardare Südtirol-Cittadella

L’incontro sarà trasmesso in diretta tv da Sky al canale Sky Sport dal numero 251 del satellite in poi. I clienti Sky potranno seguire Südtirol-Cittadella anche in diretta streaming grazie all’app SkyGo e Now TV. La diretta streaming del match sarà visibile anche su DAZN, disponibile su tutti i dispositivi compatibili con l’app o sul sito web della piattaforma.