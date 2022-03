Serie B, Ternana: Defendi ancora in gruppo, panchina d'oro della Serie C per Cristiano Lucarelli

Come riportato dal sito ufficiale della Ternana, prossima rivale del Cittadella in campionato al Tombolato sabato 2 aprile alle ore 14:00, Allenamento pomeridiano per i rossoverdi all’antistadio. Lavoro differenziato per Capuano, Salzano e Ortolani mentre sono infortunati Celli (risentimento muscolare al retto femorale della coscia sinistra), Falletti, Pettinari, e febbre per Salim Diakité. Lavoro in gruppo per Marino Defendi e il centrale difensivo Bogdan.

Domattina la squadra di Lucarelli sosterrà la seduta di rifinitura sul sintetico del Giorgio Taddei al termine della quale il tecnico livornese diramerà l’elenco dei convocati per la gara di Cittadella. Proprio per mister Cristiano Lucarelli sono ore di grande soddisfazione, premiato con la panchina d'oro della Serie C stagione 2020-2021.