Serie B, Ternana-Cittadella: le 5 curiosità da non perdere della 26°giornata

Ecco le cinque curiosità imperdibili di Ternana-Cittadella, valido per la ventiseisima giornata del campionato di Serie BKT:

? La Ternana è imbattuta in casa contro il Cittadella in Serie B, grazie a sei successi e due pareggi; la squadra umbra ha disputato più gare interne senza sconfitte nella competizione soltanto contro Atalanta e Novara (10).

? Dall’arrivo di Aurelio Andreazzoli (inizio dicembre), la Ternana ha ottenuto una media punti di 1.1, mentre con Cristiano Lucarelli, nelle prime 14 gare di campionato, la media era di 1.6.

? Dopo aver chiuso il 2022 con quattro sconfitte di fila, il Cittadella ha conquistato 11 punti nel 2023: soltanto Südtirol (14) e Frosinone (16) hanno fatto meglio nel nuovo anno solare.

? Solo il Genoa (217) conta più recuperi offensivi del Cittadella (198) in questo campionato di Serie B; d’altro canto, la squadra veneta ha registrato nove sequenze su azione con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o con un tocco in area: meno solo del Perugia (cinque).

? Centrocampisti a confronto: Giovanni Crociata ha realizzato quattro reti in sei partite con il Cittadella in questo campionato - record come centrocampista più prolifico del 2023 - dopo essere rimasto a secco nelle 54 sfide precedenti di Serie B, con le maglie di Südtirol, SPAL, Empoli e Crotone. Con quattro gol e sei assist Antonio Palumbo è il giocatore della Ternana che ha partecipato a più reti in questo campionato: almeno quattro più di qualsiasi altro compagno di squadra; in una singola stagione di Serie B, il centrocampista degli umbri ha fatto meglio soltanto una volta: nel 2021/22, con 11 partecipazioni (tre gol, otto passaggi vincenti).

(Dati con l'aiuto Opta Facts Serie B)