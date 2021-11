Serie B, Ternana-Cittadella: i convocati di mister Gorini

Sono 22 i convocati da mister Gorini per la sfida di domani alle 14:00 al Liberati di Terni contro la Ternana di Lucarelli per la tredicesima giornata del campionato di Serie B BKT. Benedetti out squalifica, mentre Adorni resta in diffida. Smpre fuori dalla lista Tounkara, anche se arrivano notizie positive sul suo conto. Ieri la tac alla quale si è sottoposto ha dato esiti confortanti. L'iter di recupero è di altre due settimane di riposo e poi comincerà il lavoro di atletizzazione insieme alla squadra. Forfait anche per Okwonkwo, ancora alle prese con una contusione al ginocchio rimediata contro il Pisa.

Di seguito tutti i convocati

Portieri: Kastrati, Maniero

Difensori: Adorni, Mattioli, Donnarumma, Frare, Perticone, Ciriello, Cassandro

Centrocampisti: Branca, D'Urso, Danzi, Mastrantonio, Mazzocco, Vita, Icardi, Pavan

Attaccanti: Antonucci, Baldini, Berretta, Cuppone, Tavernelli.

Per quanto riguarda la probabile formazione, scelte classiche in porta, difesa e centrocampo. Sistema di gioco il solito 4-3-1-2 con Kastrati in porta, mentre in difesa si va verso il quartetto composto da Cassandro, Perticone, Adorni e Donnarumma. A centrocampo ecco Pavan in regia, coadiuvato da Vita e Branca. Tra le linee l'estro di Antonucci, mentre in avanti spazio alla coppia Beretta-Baldini, anche se non è da escludere un atteggiamento più leggero con D'Urso a ridosso delle punte insieme ad Antonucci e Baldini falso 9.