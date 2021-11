Serie B, Ternana-Cittadella: il punto della situazione in casa rossoverde

Squadra in casa

Squadra in casa Ternana

Al ritorno dall'ultima sosta del 2021 il Cittadella affronterà la Ternana di Cristiano Lucarelli. Una neopromossa un po' atipica per la categoria, capace di raccogliere già 16 punti in classifica in 12 giornata.

Una posizione di media classifica e di relativa tranquillità che poco si addice agli investimenti fatti in estate dalla dirigenza umbra. Il duo bresciano Martella-Donnarumma e poi Pettinari, oltre al prestito del talentuoso scuola Atalanta Christian Capone.

In casa il rendimento della Ternana non conosce mezze misure: 3 vittorie e 3 sconfitte, con 11 gol segnati, ma anche ben 9 subiti.

I giocatori da tenere sotto osservazione sono principalmente due: Alfredo Donnarumma e Cesar Falletti. Sette gol a testa, un fatturato di reti ed assist che ne fanno una delle migliori coppie di tutto il campionato. Altro uomo chiave nella manovra di Lucarelli è Antonio Palumbo. Centrocampista centrale un po' di rottura e un po' metronomo. Con lui in campo è sempre un'altra musica.

Oggi la squadra di Cristiano Lucarelli lavorerà ancora, a partire dalle 14.00, sul sintetico dell’antistadio Giorgio Taddei.