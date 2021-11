Serie B, Ternana-Cittadella 1-1: pareggio prezioso per i granata

Continua la serie di risultati positivi del Cittadella di mister Gorini con un prezioso pareggio per 1 a 1 contro la Ternana di coach Lucarelli. Un gol per tempo e la sensazione di aver raccolto il massimo dalla 13°giornata del campionato di Serie B. Il Cittadella sale a quota 20 punti, mentre la Ternana fa ancora un altro piccolo passetto in avanti raggiungendo quota 17 punti.

La Cronaca

Tavernelli il partner d'attacco di Baldini e la scelta è giusta per Gorini. Il Citta parte fortissimo e dopo quattro minuti Vita ha il pallone per il vantaggio, ma sbaglia concludendo alto. Il mediano granata si rifa venti minuti dopo. Rimessa latarale di Antonucci, Vita riceve il pallone al limite e fa partire un tiro imparabile per Iannarilli. È un lampo di un primo tempo scorbutico ed ostico, giocato soprattutto in mezzo al campo. Nella ripresa i rossoverdi alzano i voltaggi dell'attacco e con Partipilo insidiano la porta di Kastrati. I granata rispondono colpo su colpo, come al 50' quando un salvataggio della difesa della Ternana, nega il gol a Tavernelli. Al 63' ancora Antonucci è pericoloso, su assist di Baldini, ma Iannarilli para a terra come un gatto. Tutto sembra volgere al raddoppio del Cittadella, ma ecco il pareggio dei locali. Defendi crossa dalla destra e Partipilo di testa fredda Kastrati. A questo punto il match è bellissimo, con tanti capovolgimenti di fronte. Da segnalare al 71' l'ammonizione di Adorni. Era diffidato, salterà la prossima trasferta umbra contro il Perugia. Cinque minuti dopo è Kastrati-time su Palumbo, mentre al 79' il tiro del mediano rossoverde è impreciso di poco. Cittadella mai domo anche a pochi minuti dal termine. Gran palla lavorata sulla sinistra da Perticone e il suo cross non è preda di Adorni e Beretta che lo lisciano. Pareggio pieno di rammarichi. Ora testa al Perugia la prossima settimana.

Ecco il tabellino della gara

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Ghiringhelli (57' Defendi, 82' Diakite), Sorensen, Boben, Martella; Proietti, Palumbo; Partipilo, Falletti, Furlan (56' Capone); Donnarumma (64' Pettinari). A disp.: Krapikas, Celli, Kontek, Mazzocchi, Capone, Paghera, Peralta, Defendi, Diakitè S., Pettinari, Agazzi, Koutsoupias. All.: Lucarelli.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli, Perticone, Adorni, Donnarumma; Vita (77' Mazzocco), Pavan, Branca (84' Beretta); Antonucci (78' D'Urso); Tavernelli (61' Cuppone), Baldini. A disp.: Maniero, Cuppone, Mazzocco, D'Urso, Beretta, Frare, Ciriello, Icardi, Mastrantonio, Danzi, Cassandro. All.: Gorini.

ARBITRO: Prontera di Bologna

Reti: 23' Vita, 69' Partipilo

Ammoniti: Sorensen, Boben, Perticone, Adorni