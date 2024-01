Cittadella, a caccia del 10 e lode contro la Ternana

Al Liberati per la decima. No, non stiamo parlando di coppe, bensì del decimo risultato utile consecutivo per questo strepitoso Cittadella 23-24. Dopo la bella vittoria alla ripresa contro il Palermo, la squadra di Gorini torna in campo sabato 20 gennaio alle ore 14:00 a Terni contro la Ternana del trevigiano Breda. Se i granata sono in un momento di forma clamoroso, gli umbri stanno vivendo l'ennesimo momento di bassa pressione della loro - sin qui - travagliata stagione.

La sconfitta in trasferta nell'ultimo turno contro il Bari ha lasciato strascichi psicologici rilevanti nelle Fere, con un solo punto raccolto nelle ultime tre partite. In queste settimane gli umbri hanno rinforzato il roster con tanti giovani provenienti dalla A come Faticanti, Franco Carboni e Zuberek e con la ciliegina sulla torta il trequartista Gaston Pereiro, allo stesso tempo sono alle prese con un rebuilding tecnico pesante. Dopo le pesanti cessioni estive, in questo mercato invernale se ne sono andati nell'ordine la bandiera Falletti, approdato alla Cremonese, Corrado al Modena e nelle ultime ore si fanno sempre più insistenti le voci sul leader difensivo 23enne, Salim Diakite, molto tentato dall'avventura a Palermo.

Il Cittadella, dal canto suo, continua a fare il suo meraviglioso campionato, incurante di quello che gli succede attorno. Salvezza quasi blindata, la serie A a meno di una vittoria. Marchetti ha parlato apertamente di mercato chiuso in entrata e in uscita, mentre il gruppo, coeso come non mai, punta al successo esterno che manca da più di un mese. L'ultimo blitz fuori casa, firmato Pandolfi, risale all'1 dicembre a Piacenza contro la Feralpisalò. La classifica sorride a Gorini,

La situazione in casa Cittadella

Branca squalificato, Amatucci recuperato. Per la trasferta di Terni Gorini rinuncia solo al suo capitano, ritrovando la mezz'ala ex Montevarchi a tempo pieno. Probabile parta dalla panchina il numero 8 granata, ma non è esclusso che Gorini possa sorprendere tutti e scendere in campo al Liberati con il 4-3-2-1. Insomma, soliti dubbi, solita voglia di fare punti. La sensazione è quella di rivedere nuovamente le due punte viste in campo dall'inizio contro il Palermo, Pittarello e Pandolfi. Il fatturato della Pi-Pa alla ripresa, d'altronde, merita la fiducia: 2 assist per Pittarello, un gol per Pandolfi e tanti cari saluti alla banda Corini. Alle loro spalle c'è il genietto di Barletta Claudio Cassano, mentre in mezzo al posto di Branca chance dal 1' per Danzi davanti alla difesa. Ai suoi lati Vita sul centro destra, a caccia del primo gol fuori casa in campionato, e Carriero sul lato mancino. Dietro si va con la filastrocca: Kastrati in porta; Salvi, Pavan, Negro e Carissoni in difesa.

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Negro, Carissoni; Vita, Danzi, Carriero; Cassano; Pandolfi, Pittarello

La situazione in casa Ternana

Aria di tregua in casa umbra. Il confronto con i tifosi dopo la caduta del San Nicola ha calmato parzialmente gli animi, mentre l'arrivo del talentuoso, ma discontinuo, Gaston Pereiro ha ravvivato la Fere, già aggrappata alla sua fantasia per fare punti salvezza. I 10 punti fatti al Liberati, sui 18 conquistati sino ad ora, testimoniano una squadra viva tra le mura amiche, consapevole dei suoi mezzi, anche se un po' inesperta in certi frangenti. Il recupero di Favilli in avanti fornisce Breda di una cartuccia in più da spendere a partita in corso, fermo restando che il tecnico trevigiano è stato battagliero in conferenza: «Cittadella squadra forte con identità ben marcata. Abbiamo voglia di riscatto e di ripartire». Sulla formazione avanti tutta con il 3-4-1-2, con il probabile debuttto dal 1' sulla trequarti di Pereiro, al netto dell'autonomia fisica dell'uruguagio. In porta Iannarilli intoccabile, la linea a 3 sarà composta da Diakité, Sorensen e Lucchesi. Fasce presidiate a destra da Casasola, spesso efficace in passato contro il Cittadella, e Carboni a sinistra, mentre in mezzo Breda fa la conta: probabile esordio dall'inizio di Faticanti con Labojko al suo fianco, anche se non è da escludere la carta Luperini, anche lui con un piede e mezzo in uscita, direzione Ascoli. In avanti intoccabili Distefano e Raimondo, con quest'ultimo pericolo numero 1 per Pavan e Negro.

Portieri: Brazão, Iannarilli, Vitali

Difensori: Boloca, Capuano, Carboni, Casasola, Diakité, Lucchesi, Mantovani, Sørensen

Centrocampisti: De Boer, Faticanti, Favasuli, ?abojko, Luperini, Pyyhtiä

Attaccanti: Dionisi, Distefano, Favilli, Pereiro, Raimondo, ?uberek

Indisponibili: N’Guessan, M?rginean, Viviani e Garau

Ternana (3-4-1-2): Iannarilli; Diakite, Sorensen, Lucchesi; Casasola, Faticanti (De Boer), Labojko, Carboni; G.Pereiro (Luperini); Distefano, Raimondo

Il resto del turno - 21°giornata

Venerdì 19 gennaio, ore 20:30

Sampdoria-Parma



Sabato 20 Gennaio, ore 14:00

Brescia-SudTirol

Feralpisalò-Catanzaro

Reggiana-Como

Spezia-Cremonese

Ternana-Cittadella



Sabato 20 Gennaio, ore 16:15

Cosenza-Venezia

Lecco-Pisa

Palermo-Modena

Domenica 21 Gennaio, ore 16:15

Ascoli-Bari



CLASSIFICA: Parma 42, Venezia 38, Como 38, Cittadella 36, Cremonese 35, Catanzaro 33, Palermo 32, Brescia 28, Modena 28, Bari 26, Reggiana 24, Südtirol 23, Sampdoria 23 (-2), Pisa 23, Cosenza 21, Lecco 20, Ternana 18, Ascoli 18, Spezia 17, Feralpisalò 14

Dove guardare Ternana-Cittadella

L’incontro sarà trasmesso in diretta tv da Sky al canale Sky Sport dal numero 251 del satellite in poi. I clienti Sky potranno seguire Ternana-Cittadella anche in diretta streaming grazie all’app SkyGo e Now TV. La diretta streaming del match sarà visibile anche su DAZN, disponibile su tutti i dispositivi compatibili con l’app o sul sito web della piattaforma.