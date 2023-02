Serie B, Ternana: i convocati di mister Andreazzoli per la gara contro il Cittadella

Un derby da riscattare per la Ternana, chiamata a rimanere agganciata al treno playoff. Mister Andreazzoli convoca 20 calciatori per l'impegno casalingo contro Cittadella. Importanti i rientri del terzino sinistro Corrado e del centrale difensivo Bogdan Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Iannarilli, Krapikas, Vitali

Difensori: Bogdan, Corrado, Defendi, Diakitè, Koffi, Martella, Mazzarani, Sørensen

Centrocampisti: Coulibaly, Di Tacchio, Paghera, Palumbo, Proietti

Attaccanti: Capanni, Donnarumma, Falletti, Partipilo

Per quanto riguarda la formazione umbra, tutto lascia intendere che si andrà verso il 3-4-1-2. In porta Iannarilli, mentre il pacchetto arretrato sarà composto da Diakitè, Sørensen e Martella. A tutta fascia ecco Defendi sulla destra e il rientrante Corrado sulla sinistra. In mezzo al campo scelte obbligate con Palumbo e Di Tacchio dal 1'. Sulla trequarti ecco Falletti con Donnarumma e Partipilo come tandem d'attacco.

Ecco la probabile formazione: Iannarilli; Diakité, Sørensen, Martella; Defendi, Di Tacchio, Palumbo, Corrado; Falletti; Donnarumma, Partipilo.