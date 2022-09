Serie B, Ternana: mister Lucarelli (conferenza stampa) "Contro il Cittadella dovremo stare dentro la gara"

Alla vigilia della gara contro il Cittadella, le parole del tecnico della Ternana, Cristiano Lucarelli, in conferenza stampa pre Cittadella-Ternana:

"Sarà una gara divertentissima domani (ride ndr). Scherzi a parte siamo due squadre che in questo momento curano e giocano con grande attenzione alla fase difensiva. Loro hanno un modo di attaccare diverso rispetto al nostro, perché hanno quelle 4-5 situazioni codificate che ripetono sempre. Sono una squadra forte che quest’anno ha alzato l’asticella. Stamani ho visto il loro presidente, di solito defilato dalle vicende della squadra, fare un appello al paese. Segno che la sconfitta dell’ultimo turno l’ha infastiditi. In questa settimana qualche scoria l’abbiamo intravista nei nostri. Negli ultimi mesi abbiamo allenato questa squadra che è brava a giocare a pallone. La stiamo allenando per diventare squadra di guerrieri in campo. Spero che domani, quando l’arbitro fischierà saremo dentro la partita contro una squadra e lo dico sempre, mi preoccupa di più per il modo d’interpretare il match. Riproporre il secondo tempo fatto col Parma? No è una partita completamente diversa. Il Parma ha la qualità e la forza per fare la partita. Tu vai a Parma e lo metti in preventivo che c’è da soffrire. Io non credo che la Ternana nei primi tempi abbia sofferto. Se mi chiederete quante volte la Ternana riuscirà a chiudere l’avversaria nella propria area di rigore vi risponderò sempre mai. In Serie B tutte le partite sono a sé”.