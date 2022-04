Serie B, Ternana: mister Lucarelli (conferenza stampa) "Cittadella, squadra molto specifica e difficile da affrontare"

Dal canale ufficiale Youtube della Ternana, prossimo avversario del Cittadella domani al Tombolato per la 32°giornata di campionato, ecco alcune delle dichiarazioni di mister Cristiano Lucarelli. Panoramica sul Citta di mister Gorini e questioni tattiche rossoverdi:

"Con il mio staff abbiamo visto squadre importati come il Monza e il Pisa che amano giocare la palla adattarsi al gioco del Cittadella, chi ha accettato di giocare con le loro stesse caratteristiche ha fatto risultato nelle ultime partite, chi invece non lo ha fatto ha perso, è una squadra molto specifica e difficile da affrontare. Il Cittadella non è tanto il modulo con cui la affronti, ma sono le modalità e gli imput che fanno la differenza. Le loro caratteristiche non cambiano, all'andata la loro aggressione è durata 60'. Il nostro obiettivo è pensare una gara alla volta, come ne sbagli una riduci le possibilità di rincorsa, domani sarà partita difficile, molto tattica, con poco fraseggio, molti duelli nelle seconde palle, chi starà bene nell'ultima mezz'ora metterà un timbro definitivo sulla partita. Vorremo tornare a fare quello che sappiamo fare a memoria, poi ci sono le dinamiche di mercato, non ho nessun tipo di problema ad adattarmi. L'anno scorso abbiamo fatto molto bene con il 4-2-3-1, come a Catania nonostante la drammaticità della situazione, non sono un integralista, abbiamo fatto delle scelte diverse a gennaio"