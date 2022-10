Serie B, un buon punto per il Cittadella in casa del Brescia

Ci pensa Mirko Antonucci a regalare un punto al Cittadella nell'ottava giornata del campionato Serie BKT contro il Brescia. Al Rigamonti i granata vanno sotto nel primo tempo, ma nella ripresa reagiscono e con l'ex Roma trovano il meritato pareggio. Segnali di risveglio della squadra di granata, che smuove la classifica dopo due sconfitte consecutive.

LA CRONACA

Non c'è Tounkara in panchina, ma non è l'unica sorpresa di giornata. Gorini propone un Citta a trazione anteriore schierando Vita terzino destro, Cassandro sull'out sinistro, Carriero sul dentro destra in mezzo al campo e con Lores Varela a ridosso di Asencio ed Antonucci. Il Brescia, reduce dal 6-2 shock in terra barese, propone un albero di natale simile a quello messo in campo dalla Ternana sette giorni fa al Tombolato.

Il primo tempo è asfittico, poco emozionante, sinistra fotocopia della gara casalinga con gli umbri. Servirebbe l'episodio agli uomini di Gorini per sbloccare la gara, ma al 28' arriva il vantaggio bresciano. Punizione calciata perfettamente da Galazzi, cabezazo altrettanto puntuale di Aye, al terzo centro stagionale, e il Brescia passa. I granata danno segnali di vita con Vita ad una decina di minuti dalla fine della frazione, ma Lezzerini chiude ogni spiffero. L'ex Adorni giganteggia al Rigamonti e il Citta trova pochi sbocchi in avanti. Antonucci e Lores Varela, quando entrano in connessione, danno coraggio ai propri compagni, ma sono tenui segnali nell'assolato pomeriggio lombardo.

Meglio nella ripresa. I granata non si fanno pregare e aumentano i voltaggi della gara, dando l'impressione di raggiungere il pareggio da un momento all'altro. Se Visentin da due passi non va in rete, ci pensa Antonucci a rimettere le cose al posto al 69'. Per il fantasista romano è la seconda rete in campionato, concedendo un gradito bis con quella siglata la scorsa stagione alla vigilia di Natale. Le rete ospite non risveglia il Brescia, imbrigliato dal dinamismo del secondo tempo del Cittadella. In chiusura di match c'è il tempo per un intervento VAR a smentire un possibile penalty in favore della squadra di Clotet. Cellino non sorride, Gorini può tirare un sospiro di sollievo. I granata ci sono e questo pareggio può essere una bella iniezione di fiducia per il futuro.

Questo il tabellino del Rigamonti:

BRESCIA (4-3-2-1) Lezzerini; Jallow, Papetti, Adorni, Mangraviti; Bertagnoli (dal 21 s.t Ndoj), Van de Looi (dal 31 s.t Viviani), Bisoli; Benali (dal 21 s.t Moreo); Galazzi (dal 31 s.t Olzer); Ayè (dal 31.st Bianchi). All. Clotet (a disp. Andrenacci, Huard, Garofalo)

CITTADELLA (4-3-1-2) Kastrati; Carriero (dal 16 s.t Mattioli), Visentini, Frare, Vita Cassandro; Vita, Branca, Pavan (Dal 16′ s.t. Beretta); Antonucci (dal 28 s.t Danzi); Asencio (dal 28 s.t Magrassi), Varela (dal 36 s.t Mazzocco). All. Gorini (a disp. Manfrin, Maniero, Perticone, Felicioli, Del Fabro, Embalo, Ciriello)

Arbitro: Miele di Nola.

RETI: 28′ p.t Ayè, 24 s.t Antonucci

Note: Temperatura di 24 gradi, cielo sereno. Campo in ottime condizioni. Angoli: 2-4. Ammoniti: Van de Looi, Asencio, Varela, Cassandro, Branca e Visentin per gioco scorretto. Pep Clotet per proteste. Recupero: 1’+4′