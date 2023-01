Serie B, Venezia-Cittadella: arbitra Valeri il derby del Penzo

La salvezza passa dal Penzo. Derby non per deboli di cuore quello che attende i ragazzi di mister Gorini. A dirigere la sfida contro i lagunari di mister Vanoli sarà il signor Paolo Valeri, nel match valevole per la 22°giornata di Serie BKT 2022/23 alle ore 14:00 sabato 28 gennaio 2023 al Penzo di Venezia.

Il resto dello squadra arbitrale: 1° assistente sarà il Sig. Mondin di Treviso, mentre il 2° assistente sarà il Sig. Ricci di Firenze. Quarto uomo Sig. Delrio di Reggio Emilia, con al V.A.R. Sig. Banti di Livorno ed A.V.A.R. Sig. Perenzoni di Rovereto.