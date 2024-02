Compleanno amaro per Gorini, il Cittadella a Venezia perde il derby la settima di fila!

Niente da fare al Penzo per il Cittadella. Gorini mastica amaro e perde la settima partita consecutiva in questo inizio 2024 drammatico dal punto di vista sportivo. Festeggia il Venezia che si conferma pragmatico, essenziale, ancora al secondo posto e vola con i gol dei suoi ragazzi del nord. Non è Pohjanpalo ad andare in rete, bensì il gemello danese Gytkjaer e l'islandese Bjarkason a bucare Kastrati costringendo i granata ad una sconfitta tutto sommato immeritata per come è maturata. Lo dicono i numeri, ben 23 tiri totali scagliati dai granata verso la porta di Joronen, lo dice anche la sorte, beffarda nel negare il gol a Pittarello. L'ex Padova nella serata lagunare nel primo tempo ha colpito una traversa e un palo a dimostrazione che in questo periodo agli uomini di Gorini non gira nulla per il verso giusto. Cinquantesimo compleanno dal sapore amaro per il Goro, che resta in zona playoff nonostante la pesante serie negativa e conferma, una volta di più, quanto il campionato di B sia veramente il più pazzo del mondo.

Il Primo Tempo

Niente linea a 3 alla fine, si va di Albero di Natale mascherato, con Pittarello mascherato da trequartista in distinta, ma nella pratica autentica seconda punta a tutto campo. Venezia ampiamente confermato, con il duo vichingo in avanti composto Pohjanpalo e Gytkjaer. Proprio quest'ultimo dopo nemmeno 150 secondi buca la difesa del Cittadella e porta avanti i suoi. Ancora una volta fatali i calci piazzati, con il corner di Andersen, la spizzata di Altare e il danese ex Monza che sbuca in mezzo a 3 maglie gialle e deposita in gol. Per la squadra di Gorini, il centro di Gytkjaer è l'ottavo subito nei primi 15' di gioco, il nono stagionale conteggiando la Coppa Italia contro l'Empoli ad agosto. Un vero incubo. Il Citta si scrolla subito di dosso la negatività e nei primi 45' gioca il migliore primo tempo del 2024, centrando una traversa e un palo con Pittarello al 12' e al 19'. La dea bendata non ci vede bene con Gorini per tutta la frazione, tanto che sono innumerevoli le chiusure dei centrali di Vanoli a salvare il prezioso vantaggio maturato in avvio. Sull'imbrunire del primo tempo, i padroni di casa si risvegliano con Pohjanpalo, bravo Kastrati a respingere, e con il solito Gytkjaer, pallone fuori di un soffio.

Il Secondo Tempo

Si riparte e al secondo minuto della ripresa Joronen è superbo su Tessiore. Cassano cresce d'intensità e al 66' Pandolfi, appena entrato, va vicino al meritato pari, ma Joronen è pratico nel sventare la minaccia. Tutto sembra andare verso l'1-1 e invece Vanoli trova il 2 a 0 con due fiammate al 74'. Nel primo caso, Negro si immola su Gytkjaer sottomisura, mentre nella seconda chance Bjarkason sfrutta uno sganciamento offensivo di Svoboda e picchia il pallone sotto la traversa mandando in estati i tifosi veneziani. Il raddoppio provoca un po' di scoramento nel Citta, anche se nel finale rischia di accorciare le distanze con Angeli, Idzes salva sulla battuta a colpo sicuro del centrale granata. Nel recupero Perenzoni prima fischia un rigore in favore di Pandolfi, ma richiamato dal VAR torna sui suoi passi e cambia idea. Il Cittadella perde la settima di fila, domenica al Tombolato c'è il Pisa, reduce dal pari 2 a 2 contro il Modena.



Questo il tabellino della gara del Penzo:

VENEZIA-CITTADELLA 2-0

PRIMO TEMPO 1-0

MARCATORI Gytkjaer (V) al 3' p.t., Bjarkason (V) al 29' s.t.

VENEZIA (3-5-2)

Joronen 6,5; Idzes 6, Svoboda 6,5, Altare 6; Candela 6,5, Busio 6 (dal 14' s.t. Bjarkason 7), Tessmann 6,5, Andersen 5 (dal 1' s.t. Ullmann 6), Ellertsson 6,5 (dal 38' s.t. Jajalo s.v.); Gytkjaer 7 (dal 38' s.t. Olivieri s.v.), Pohjanpalo 6,5 (dal 15' s.t. Pierini 6)

PANCHINA Bertinato, Grandi, Busato, Dembele, Modolo, Cheryshev

ALLENATORE Vanoli 6,5

CITTADELLA (4-3-2-1)

Kastrati 6,5; Carissoni 5,5, Negro 6 (dal 34' s.t. Angeli s.v.), Frare 5,5, Rizza 6; Mastrantonio 5,5 (dal 34' s.t. Carriero s.v.), Amatucci 6, Tessiore 5,5; Cassano 6,5(dal 34' s.t. Maistrello s.v.), Pittarello 6,5 (dal 14' s.t. Pandolfi 6); Magrassi 5 (dal 27' s.t. Baldini 6)

PANCHINA Maniero, Salvi, Sottini, Djibril, Cecchetto, Giraudo

ALLENATORE Gorini 6

ARBITRO Peranzoni di Rovereto 6

ASSISTENTI De Meo-Montemurato

AMMONITI Cassano (C), Ullmann (V), Tessiore (C) per gioco scorretto, per comportamento non regolamentare, per proteste

NOTE paganti 3.301, incasso di euro 42.672,20; abbonati 1.312, quota di 25209 euro. Tiri in porta 4-5. Tiri fuori 7-18. In fuorigioco 1-0. Angoli 4-14. Recuperi: p.t. 2’, s.t. 8’