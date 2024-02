Cittadella, sarà il derby della rinascita?

Il 28 febbraio 2024, nel bene o nel male, sarà una giornata che difficilmente scorderà il tecnico del Cittadella, Edoardo Gorini. Cinquant'anni da compiere a Venezia, la città che l'ha visto nascere e crescere, al Penzo, la tana dove ha fatto per anni il raccattapalle, nonché il terreno di gioco in cui domani il suo Cittadella scenderà in campo a caccia disperata di punti nel derby contro la lanciatissima squadra di Vanoli. Se non è un gioco del destino, poco ci manca. Riuscirà il Goro a festeggiare mezzo secolo con il sorriso, mettendo fine alla serie negativa di 6 sconfitte di fila? Intanto dai risultati di martedì, arrivano solo buone notizie. Brescia fermato sul pari, Bari sconfitto a Catanzaro e il Cittadella continua a restare con due piedi comodi in zona playoff.

La situazione in casa Cittadella

Vita ancora in dubbio, in conferenza stampa mister Gorini ha lasciato aperte tutte le porte: 4-3-2-1, 4-3-1-2, ma soprattutto una rivoluzione copernicana in piena regola, la difesa a 3. Dopo più di 20 anni di linea a 4 praticamente cucita sullo stemma, a Venezia si potrebbe vedere una linea difensiva completamente rivoluzionata. Il condizionale è ancora d'obbligo, ma tanti indizi sembrano andare verso questo colpo di scena in piena regola. D'altronde, per tamponare l'emorragia di 6 k.o consecutivi, servono soluzioni inconsuete e il condottiero granata potrebbe varare un approccio tattico differente rispetto alla norma. Con la linea a 3, davanti alla certezza Kastrati, ecco Salvi, nell'inedita posizione del braccetto, con Frare e Negro. Carissoni e Giraudo dovrebbero agire tuttafascia, rispettivamente a destra e a sinistra, mentre in mezzo spazio a Carriero ed Amatucci, quest'ultimo riportato così nella sua posizione abituale ai tempi del Montevarchi. Non si rinuncia al trequartista, con Cassano favorito su Mastrantonio, mentre in avanti spazio al duo Pittarello e Baldini, anche se quest'ultimo è insidiato da Pandolfi. Qualora si proseguisse con l'approccio a 4 dietro, scivola in panchina Salvi, e dentro nel ruolo di mezzala sinistra Tessiore.

Cittadella (3-4-1-2): Kastrati; Salvi, Frare, Negro, Carissoni; Vita, Danzi, Carriero; Cassano; Pittarello, Baldini

La situazione in casa Venezia

La rete di Olivieri all'ultimo secondo a Pisa ha spedito il Venezia al secondo posto e nell'ottovolante di un rinnovato entusiasmo. Lo riconosce anche Vanoli: «Il calcio è fatto da momenti positivi e negativi, quando arrivi da una grande prestazione e una grande gioia è sicuramente più facile giocare un derby, comunque sempre molto difficile. Dobbiamo far felici i nostri tifosi perché sappiamo di dover rappresentare la nostra città, quindi ci vorrà la massima determinazione nell’affrontare una squadra ostica. Il Cittadella viene da un periodo non facile, nonostante questo sono ancora in zona playoff e, per il loro modo di giocare, dovremo essere bravi a far girare velocemente la palla ed essere scaltri sulle seconde palle». Squalificati Sverko e Zamparo, presto fatto l'undici veneziano con il solito 3-5-2. Altare e Ullmann sono pronti a scendere in campo dal 1', annunciato al Penzo il commissario tecnico degli USA Gregg Berhalter per osservare da vicino Busio e Tessmann. Pohjanpalo guiderà l'attacco.

Venezia (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Altare; Candela, Busio, Tessmann, Andersen, Ullmann; Olivieri, Pohjanpalo

Il resto del turno - 27°giornata

Martedì 27 Febbraio, ore 18:15

Reggiana-Sudtirol 1-1 18' s.t. Pieragnolo (R), 27' s.t Odogwu (S)

Ascoli-Brescia 1-1 38' p.t. Mendes (A), 44' p.t Dickmann (B)

Martedì 27 Febbraio, ore 20:30

Catanzaro-Bari 2-0 4' p.t. Vandeputte, 34' s.t. Iemmello

Lecco-Como 0-3 3' p.t. Goldaniga, 21' p.t. Bellemo, 48' s.t. Abildgaard

Palermo-Ternana 2-3 10' p.t. Pereiro (T), 19' p.t. Lund (P), 19' s.t. Pyyhtia (T), 29' s.t. Raimondo (T), 51' s.t. Brunori (P)

Parma-Cosenza 1-1 2' p.t. Cyprien (P), 40' p.t. Camporese (C)

Sampdoria-Cremonese 1-2 5' p.t. Johnsen (C), 13' p.t. Ghilardi (S), 25' s.t. Falletti (C)

Mercoledì 28 Febbraio, ore 20:30

Pisa-Modena

Spezia-Feralpi

Venezia-Cittadella

CLASSIFICA: Parma 56, Cremonese 50, Como 49, Venezia 48*, Palermo 46, Catanzaro 45, Cittadella 36*, Modena 35*, Brescia 35, Cosenza 33, Bari 33, Südtirol 32, Reggiana 32, Sampdoria 31 (-2), Pisa 30*, Ternana 29, Ascoli 27, Spezia 26*, Feralpisalò 21*, Lecco 21 *una gara in meno

Dove guardare Venezia-Cittadella

L’incontro sarà trasmesso in diretta tv da Sky al canale Sky Sport dal numero 251 del satellite in poi. I clienti Sky potranno seguire Venezia-Cittadella anche in diretta streaming grazie all’app SkyGo e Now TV. La diretta streaming del match sarà visibile anche su DAZN, disponibile su tutti i dispositivi compatibili con l’app o sul sito web della piattaforma.