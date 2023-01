Serie B, derby in parità: a Venezia è un altro punto prezioso per il Cittadella

611 giorni dopo è ancora 1-1. Un derby elettrico, maschio, con le emozioni concentrate nel primo tempo. Alla fine per il Cittadella è un pareggio che fa comodo e lo porta a 24 punti in classifica, al quintultimo posto, in attesa del posticipo di domenica del Benevento in casa del Frosinone. Per Gorini terzo risultato utile consecutivo, cosa che non avveniva dall'ottobre scorso.

GIRAUDO SUBITO NELLA MISCHIA. Gorini mescola un po' le carte, tra obbligo e voglia di stupire. Rispetto alla gara di Cagliari dentro Mattioli, Vita e Pavan al posto degli squalificati Salvi, Mastrantonio e Branca, panchina a sorpresa anche per Perticone, Donnarumma e Lores Varela con Visentin, il nuovo acquisto Giraudo ed Ambrosino dal 1'. Se non è rivoluzione, poco ci manca. Vanoli dal canto suo, rispetto la prospettive del pre-match, lancia Candela e Andersen dall'inizio al posto di Haps e Busio.

STUDIO, POI POHJANPALO. La posta in palio è alta e la gara ne risente in termini di occasioni. Fatto salvo il colpo di testa di Pohjanpalo al 10', di poco a lato alla destra di Kastrati, il copione della gara è quello previsto alla vigilia. Aggressività e lotta sulle seconde palle, con poco spazio tra le linee e attenzione maniacale nell'occupazione degli spazi. Meglio il Venezia, se non altro per le idee, ma la vera scintilla arriva al 26' con il rigore - generoso - concesso da Valeri al Venezia per atterramento di Jajalo da parte di Giraudo. Dal dischetto Pohjanpalo non sbaglia, anche se Kastrati intuisce la traiettoria. Per il finlandese è l'ottavo centro in questo campionato.

RISVEGLIO CITTADELLA, FURIA VENEZIA. Lo schiaffo fa bene agli uomini di Gorini. Per carità, le idee sono poche e confuse, ma sufficienti per trovare il pareggio al 38' su rigore - segnalato dal VAR Banti a Valeri - con Antonucci, dopo che quest'ultimo viene steso da Ceppitelli in area di rigore. L'ex Roma torna al gol dopo Genova, segnando la sua sesta rete stagionale, sempre più capocannoniere della squadra granata. I due penalty stappano psicologicamente il derby. Kastrati è superbo su Johnsen da distanza a ravvicinata, Vita mura Tessmann dal limite. La traversa finale del Venezia su girata di testa di Ceppitelli e la palla carambolata su Frare è l'epilogo di un primo tempo equilibrato in cui ai punti avrebbero meritato i lagunari, ma gli uomini di Gorini hanno dimostrato pragmatismo e determinazione.

SUL FILO DEL RASOIO. Anche nella ripresa le cose migliori provengono sempre dall'asse Jajalo-Pohjanpalo, con il finlandese vicino al gol al 53' e Kastrati a sbarrare la strada in uscita bassa. Il Venezia più propositivo manca nella fase di ultimo passaggio, mentre il Cittadella pecca di imprecisione in fase di ripartenza, complicando il lavoro delle punte. Da rivedere Giraudo, messo sotto pressione costantemente da Candela e Tessmann sul suo versante. Pohjanpalo alla mezz'ora si divora una chance incredibile, alzando la sfera sopra la traversa da ottima posizione. Gorini si copre rinunciando ad Antonucci per Carriero, mentre il Venezia resta in 10 ad una decina di minuti dalla fine per il rosso diretto ad Haps per fallo di reazione ai danni di Mattioli.



FINALE ELETTRICO. Jajalo alza bandiera bianca per problemi fisici, Pavan di testa chiama alla presa Joronen, mentre Carriero al 90' ci prova a giro trovando sulla traiettoria la testa di Ceppitelli. Alla fine è pari, con i tifosi del Venezia a gridare "meritiamo di più" e "tirate fuori gli attributi". Dietro in zona salvezza, complici le vittorie di Como, Perugia e Cosenza, sarà bagarre fino all'ultima giornata per mantenere la cateogoria.

Questo il tabellino della gara:

VENEZIA-CITTADELLA 1-1



PRIMO TEMPO 1-1

MARCATORI Pohjanpalo (V) su rigore al 29', Antonucci (C) su rigore al 38'



VENEZIA (3-5-2)

Joronen 6; Svoboda 6, Ceppitelli 6, Ceccaroni 6; Candela 5,5, Tessmann 6, Jajalo 6,5 (dal 41' s.t. Beghetto s.v.), Andersen 5,5 (dal 19' s.t. Busio 5,5), Zampano 6 (dal 28' s.t. Haps 3); Pohjanpalo 6 (dal 41' s.t. Novakovich s.v.), Johnsen 5,5 (dal 18' s.t. Pierini 5,5)

PANCHINA Maenpaa, Bertinato, Hristov, Busato, Ellertsson, Novakovich, Cheryshev

ALLENATORE Vanoli 5

CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 7; Mattioli 6, Frare 6,5, Visentin 6,5, Giraudo 5; Vita 6, Pavan 6,5, Crociata 6; Antonucci 6,5 (dal 32' s.t. Carriero 6); Maistrello 5,5 (dal 32' s.t. Embalo 6), Ambrosino 5,5 (dal 22' s.t. Lores Varela 6)

PANCHINA Maniero, Del Fabro, Perticone, Ciriello, Donnarumma, Asencio

ALLENATORE Gorini 6,5

Arbitro Valeri di Como 6

Assistenti Mondin-M.Ricci

IV Uomo Delrio



ESPULSO dal 36' s.t. Haps per comportamento non regolamentare ai danni di Mattioli

AMMONITI Antonucci (C), Pohjanpalo (V), Ceccaroni (V), Vita (C), Johnsen (V) per gioco scorretto

NOTE paganti 2315, incasso di 13.825 euro; abbonati 993, quota di 19852 euro, ospiti 194. Tiri in porta 3-3. Tiri fuori 10-4. In fuorigioco 0-0 Angoli 6-4. Recuperi: p.t. 4', s.t. 5'