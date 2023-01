Serie B, Venezia: i convocati di mister Vanoli contro il Cittadella

Mercato incandenscente per il Venezia di Paolo Vanoli, molto attivo questa settimana sul mercato. Da pochi minuti è ufficiale l'esterno offensivo Ciervo dal Frosinone, che fa il paio con gli arrivi dei difensori Beghetto dal Perugia, Hristov dallo Spezia e sempre dai liguri il centrocampista Ellertsson. Non c'è che dire, un bel restyling neroverde, in concomitanza con il derby contro il Cittadella e le ultime due sconfitte di fila in campionato contro il Genoa e il Süd Tirol. Questi i convocati di mister Vanoli:



Portieri: Bruno Bertinato, Jesse Joronen, Niki Mäenpää



Difensori: Andrea Beghetto, Lorenzo Busato, Antonio Candela, Pietro Ceccaroni, Luca Ceppitelli, Ridgeciano Haps, Petko Hristov, Michael Svoboda, Francesco Zampano



Centrocampisti: Magnus Andersen, Gianluca Busio, Mikael Egill Ellertsson, Mato Jajalo, Tanner Tessmann



Attaccanti: Denis Cheryshev, Dennis Johnsen, Andrija Novakovich, Nicholas Pierini, Joel Pohjanpalo