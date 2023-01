Serie B, Venezia: mister Vanoli (Conferenza Stampa) "In campo con umiltà e determinazione contro il Cittadella"

Un derby, quello contro il Cittadella, praticamente decisivo. Con degli innesti importanti in più. Con queste parole il tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli ha analizzato la gara che attende il suo Venezia al Penzo sabato 28 gennaio alle ore 14:00. Queste le sue dichiarazioni: e il momento della squadra.



"In questo momento, per affrontare il Cittadella, dobbiamo replicare i punti di forza dei granata: giocatori umili, ma estremamente determinati e molto attenti, che difendono molto bene e che si adattano alle esigenze della categoria e della fase del campionato in cui si trovano. In questa settimana, siamo rimasti molto concentrati sul match di sabato, rimediando agli errori che abbiamo fatto nel turno precedente. Quella di sabato scorso è forse stata l’unica partita in cui non abbiamo creato occasioni, non abbiamo avuto la competitività che ci ha contraddistinti nelle primissime partite dopo il mio arrivo.



L’obiettivo è stato per me subito chiaro, e trasmetto costantemente questo pensiero alla squadra. Può forse crescere un po’ di paura, in questo momento, perché il campionato si accorcia, ma abbiamo gli uomini e i mezzi per affrontare le prossime sfide al meglio. In funzione di partite importanti come quella contro il Cittadella e come le successive, bisogna mettere da parte l’idea del bel gioco a tutti i costi, pensando alla concretezza che ci è mancata nell’ultima partita. Comprendo bene che il pubblico si aspetti qualcosa in più da noi, ma abbiamo bisogno del loro sostegno fino all’ultimo: alla fine della stagione, ne tireremo le somme.



Del mercato si occupano il direttore sportivo e la società, ma sono soddisfatto degli innesti arrivati fino ad ora: sono giocatori funzionali alla nostra rosa, che si integrano bene nel nostro sistema di gioco, e giunti già con la mentalità giusta per capire il momento. Sono ragazzi che conoscono il campionato e portano le energie giuste per affrontare situazioni come queste”.