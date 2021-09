Serie B, verso Frosinone-Cittadella: la situazione delle due squadre

Doppio allenamento oggi, dopo le sedute mattutine delle giornate di lunedì e martedì, per il Cittadella di mister Gorini. Prove di formazione nel pomeriggio, mentre in mattina attenzione alla parte atletica per i granata, chiamati a riscattarsi dopo la doppia caduta contro Benevento e Frosinone. Due gol fatti, ma ben 6 subiti per una squadra che ha sempre fatto della solidità difensiva una delle sue peculiarità. Tra le buone notizie di questo periodo la grande verve sottoporta di Okwonkwo. L'ex Bologna sta dimostrando tutto il suo valore e nelle ultime tre gare è esploso, mettendo a tabellino ben quattro reti. Ora c'è solo da trovargli il partner giusto in avanti. Per il match dello Stirpe di Frosinone, contro i frusinati salgono le quotazioni di Antonucci, alle spalle del nigeriano e Baldini.

Ripresa solo ieri degli allenamenti per il Frosinone con una doppia seduta di allenamento al "Città Dello Sport" di Ferentino. Recuperi importanti in vista per mister Grosso con Hoaudi già in gruppo, mentre Maiello, Charpentieri e Canotto lavorano ancora a parte. Solo per il primo ci sono speranze di recuperarlo in vista della gara contro il Cittadella, sabato alle ore 14.00.