Serie B, Vicenza: i 24 convocati di mister Brocchi per la sfida con il Cittadella

Sono 24 i convocati da mister Brocchi per la gara delle 16:15 contro il Cittadella di Edoardo Gorini valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B BKT. Tutti convocati i nuovi acquisti di questa sessione invernale, mentre è notizia di queste ore la rescissione di Davide Lanzafame

Di seguito tutti i convocati

Portieri: Grandi, Gerardi, Pizzignacco

Difensori: Brosco, Bruscagin, Cappelletti, De Maio, Di Pardo, Lukaku, Padella, Pasini

Centrocampisti: Bikel, Boli, Crecco, Pontisso, Proia, Ranocchia, Zonta

Attaccanti: Da Cruz, Diaw, Giacomelli, Mancini, Meggiorini, Teodorczyk

Per quanto riguarda le scelte dell'11 anti Cittadella, per mister Brocchi imbarazzo della scelta. Scontato Grandi in porta, linea difensiva a quattro con Bruscagin a destra, cerniera centrale composta da Pasini e il neo arrivato De Maio, mentre sulla sinistra un altro nuovo acquisto Jordan Lukaku. In mezzo al campo intoccabile Ranocchia, affiancato da Proia, grande ex del match. Alle spalle di Teodorczyk, polacco ex Udinese altro approdo invernale in casa berica, ecco Di Pardo, Diaw e Giacomelli, con l'ex Pordenone Diaw, più seconda punta che trequartista.