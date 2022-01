Serie B, Vicenza-Cittadella: per i biancorossi altri due negativizzati, ottimismo verso domenica

Squadra in casa

Come riportato nel comunicato ufficiale apparso stamani sul sito del LR Vicenza, prossimo rivale del Cittadella domenica 24 gennaio 2022 alle ore 16:15, risulta che "All’esito dei tamponi eseguiti ieri, martedì 18 gennaio, la società LR Vicenza comunica che due calciatori, risultati positivi in precedenza, si sono ora negativizzati e si sottoporranno dunque alle visite di idoneità previste dal protocollo sanitario, per potersi riaggregare al gruppo squadra. Rimangono invece positivi due giocatori e tre membri dello staff."