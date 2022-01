Serie B, Vicenza-Cittadella: la presentazione di De Maio e l'ufficialità di Bikiel

Presentazione di uno dei nuovi acquisti del Vicenza, prossimo rivale in campionato del Cittadella, nella prima giornata del girone di ritorno di campionato, domenica 23 gennaio alle ore 16:15 al Romeo Menti. Ecco le parole di Sebastien De Maio:

"Torno qui dopo tanti anni, ma ricordo bene quell'esperienza, ero un ragazzino. L'ambiente mi era piaciuto. Quando mi ha chiamato il direttore ho avuto dei dubbi, non posso negarlo, mi sono fatto delle domande, mi sono dato però delle risposte, valutando i pro e i contro. Tuttavia, nonostante la classifica, ho visto tante cose positive, ho cercato di capire se era possibile vincere questa sfida, arrivando alla salvezza ed ho capito che si può fare. Conoscevo questa società, ho avuto degli ex compagni che hanno giocato qui, la tifoseria è importante e poi mi riavvicino a casa, dopo tanti anni, avendo la mia famiglia a Brescia. Finalmente si inizia e dobbiamo far vedere che la squadra c'è. Da quando sono arrivato ho visto grande impegno in tutti i ragazzi, sono tutti consapevoli della classifica, piano piano dovremo superare gli ostacoli ogni settimana. Devo ancora conoscere l'intera rosa, a causa del fatto che alcuni si sono aggregati dopo per il Covid, ma ho visto tutti molto positivi e non demoralizzati, c'è molta convinzione, impegno e la voglia di uscire da questa situazione. La durata del contratto è stata una mia richiesta, non volevo muovermi per sei mesi: se credo in questa sfida dev'essere a lungo termine e a prescindere dalla situazione. Le palle alte sono sicuramente uno dei miei punti di forza, è una delle mie migliori qualità il gioco aereo. Sono cresciuto molto in questi anni, sia a livello tecnico che tattico. È difficile da dire cosa manca a questo gruppo, sicuramente tante piccole cose. Dobbiamo assolutamente tutti alzare il nostro livello, dobbiamo iniziare bene il girone di ritorno. Spero di dare una grossa mano con la mia esperienza: quando vivi certe situazioni, bisogna essere forti e liberi mentalmente. Ho visto i ragazzi in questi dieci giorni e non è la tecnica che manca. Se mentalmente sei forte e libero, puoi uscirne. La serie B di oggi è molto diversa da quella di dieci anni fa che ho fatto io: si corre di più, il gioco è più tattico e fisico."

Ufficiale anche l'arrivo dal Vancouver Whitecaps FC, in prestito con diritto di riscatto, di Janio Bikel. Centrocampista portoghese di origine guineese, classe '95, nella stagione conclusasi a novembre della MLS, ha registrato 33 presenze con una rete e un assist con la maglia del Vancouver. Nella seconda parte di stagione 2019/2020 al Vancouver aveva totalizzato 12 presenze. E' arrivato in Canada, dopo una stagione e mezzo al CSKA Sofia, con la cui maglia era sceso in campo in 61 occasioni tra campionato, coppa ed Europa League. In precedenza per lui 61 presenze con il N.E.C. Nijmegen in Eredivisie.