Serie B, Vicenza: i numeri dei biancorossi dopo 17 partite disputate

Sono diciasette le giornate disputate dal Vicenza in questo campionato di Serie B BKT. I biancorossi sono stati tra i primi ad essere azzoppati dal dilagare dei contagi di Coronavirus, tanto da non giocare prima di Natale e poi anche poco dopo l'Epifania, nei recuperi disposti dalla Lega Serie B. Forse meglio così. Da un lato il direttore sportivo Balzaretti ha potuto iniettare energie fresche nel motore biancorosso, mentre Brocchi, seppur in situazione di emergenza, ha cercato di inculcare nei suoi ragazzi i principi di gioco tanto cari a lui e al suo staff. L'esonero di mister Di Carlo dopo cinque gare stagionali, non ha aiutato la compagine berica a ricalibrarsi durante la stagione. Solo 7 i punti raccolti in 12 gare. Pochini per una squadra che sicuramente ha gravi deficit strutturali, ma non vale l'ultimo posto in classifica. Obiettivo di questa seconda parte di stagione è risalire la china in tutti i modi. Il penultimo posto dista solo un punto, mentre sono più distanti il terzultimo e il quartultimo. Serve un miracolo per mantenere la serie cadetta, ma questo mister Brocchi già lo sapeva.

Guardiamo ai raggi X i numeri del Vicenza:

20°Posto in Classifica

2 Vittorie 14 Sconfitte 1 Pareggio

15 gol fatti 32 gol subiti

I minuti dei gol fatti dal Vicenza

/ 1'-15', 2 16'-30', 3 31'-45'

1'-15', 16'-30', 31'-45' / 46'-60', 3 61'-75', 7 76'-90'

I minuti dei gol subiti dal Vicenza

2 1'-15', 4 16'-30', 10 31'-45'

1'-15', 16'-30', 31'-45' 7 46'-60', 4 61'-75', 5 76'-90'

I marcatori in campionato:

3 Proia

2 Giacomelli, Meggiorini

1 Dalmonte, Ierardi, Diaw, Di Pardo, Lanzafame, Taugourdeau, Crecco

Assistman:

3 Diaw

2 Dalmonte, Giacomelli

1 Di Pardo, Bruscagin, Ranocchia

I più presenti: