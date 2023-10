Serie C, Arzignano-Padova: le pagelle degli uomini di Torrente

Le pagelle del Padova dopo la sofferta vittoria contro l'Arzignano al Dal Molin.

PADOVA (3-5-2)

Donnarumma 7; Delli Carri 6, Crescenzi 5,5, Belli 6 (dal 35' s.t. Granata s.v.); Capelli 6,5, Fusi 5,5 (dal 15' s.t. Dezi 6), Radrezza 6, Varas 6 (dal 35' s.t. Bianchi s.v.), Villa 5,5 (dal 15' s.t. Favale 7); Bortolussi 6,5, De Marchi 5,5 (dal 25' s.t. Kirwan 7)

PANCHINA Zanellati, Mangiaracina, Montrone, Calabrese, Beccaro, Tiveron

ALLENATORE Torrente 7



Donnarumma 7: Sulla vittoria del Dal Molin ci sono le sue manone. Nel primo tempo abbassa la serranda in almeno tre occasioni con interventi salva-risultato. Nella ripresa gestisce l'ordinaria amministrazione.



Delli Carri 6: Quei bravacci di Keita e Parigi bazzicano spesso per le sue zone. Qualche volta vengono fermati con le cattive, in altri casi con le buone. La sufficienza è d'obbligo per il salvataggio sulla linea al 19' che vale tanto nell'economia del match.



Crescenzi 5,5: In occasione del rigore, su cui ci sono tanti dubbi è vero, c'è lui di mezzo. Macchia una prestazione solidissima con questo episodio che poteva mandare in crisi i compagni. Tutto è bene quel che finisce bene.



Belli 6: L'Arzignano individua in lui il lato debole della linea difensiva, mettendolo in mezzo ad un sandwich di maglia gialloazzurre. Spesso Davì, Bordo e Cazzadori lo mandano in confusione, ma con il passare dei minuti il numero 4 cresce e alla fine fa un solo boccone di tutti e tre. (Dal 35' s.t. Granata s.v: Debutto stagionale e non è detto che contro il Renate non si possa vedere dal 1'.)



Capelli 6,5: Il coltellino svizzero di Torrente. Patisce come tutti il ritmo indiavolato dei vicentini nei primi 42', ma poi spostato in attacco mette il marchio indelebile con un gesto tecnico all'apparenza semplice, ma non da tutti.



Fusi 5,5: Rispetto agli elevati standard di prestazione di quest'avvio di stagione va a due-tre velocità inferiori. Pile in attesa di ricarica? Il giallo lo frena in alcuni contrasti. Saggiamente sostituito. (Dal 15' s.t. Dezi 6: Avvia l'azione della prima rete con l'intelligenza tecnico-tattica che gli appartiene. Anche lui contro il Renate è pronto a far rifiatare uno tra Fusi e Varas.)



Radrezza 6: Non è gara da designer futuristi, bensì da solidi geometri alla John Stockton. I compagni sanno che su di lui si può sempre contare, affidandogli i palloni che scottano nel finale.



Varas 6: Provoca l'espulsione di Casini e corre tantissimo. L'ecuadoregno può e deve fare di più, ma questa volta applicazione e generosità non fanno diffetto. Anche lui verso un turnover scientifico contro il Renate? (Dal 35' s.t. Bianchi s.v.: Minuti preziosi per alzare il muro nel finale.)



Villa 5,5: Con il pallone tra i piedi sgasa sempre che è un piacere, ma stavolta è poco preciso nell'ultimo passaggio. I problemi in fase difensiva inducono Torrente a sostituirlo. (Dal 15' s.t. Favale 7 - IL MIGLIORE IN CAMPO: Prima azione sfiora il vantaggio, al secondo pallone toccato scodella un 'caramelo' che Bortolussi deve solo depositare in rete. Imprendibile prima per Davì e poi Cariolato. Corsa ed applicazione ai massimi, merita una chance contro il Renate.)



Bortolussi 6,5: Gli attaccanti si valutano dai numeri diceva un geometra brianzolo di discreto successo nel mondo del calcio. Ci fidiamo delle parole del dottor Adriano Galliani e con il quarto gol di fila il puntero romano conferma il suo magic moment.



De Marchi 5,5: Ha sui piedi la prima occasione dell'incontro, ma la spreca. Gara complessa da valutare per uno abituato a fare tante piccole cose bene, ma poco appariscenti. (Dal 25' s.t. Kirwan 7: Ok, il passaggio vincente a Capelli è la ciliegina sulla torta di 26' fatti da vero leader. E tornava dagli impegni con la nazionale...)

Mister Vincenzo Torrente 7: La sua disarmante onestà post gara fa alzare di mezzo punto il suo voto. Nel primo tempo i suoi soffrono, ma non sbracano. Nella ripresa, meglio di Silvan e come Mago Merlino, con tre cambi vince la partita.

Queste le pagelle dell'Arzignano di Bianchini.

Boseggia 6; Davì 5,5 (dal 29' s.t. Cariolato 4,5), Molnar 5,5, Piana 5,5, Bernardi 5,5 (dal 29' s.t. Gemignani 6); Bordo, Casini 4, Barba 6 (dal 33' s.t. Zanon s.v.); Keita 6,5; Cazzadori 6, Parigi 6 (dal 33' s.t. Grandolfo 6,5)

PANCHINA Pigozzo, Raina, Lunghi, Campesan, Canato

ALLENATORE Bianchini 6