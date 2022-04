Serie C, calcio femminile: Padova Femminile ko beffa, il Vis Civitanova rimonta e vince

Niente da fare per il Padova Femminile, sconfitto in casa dal Vis Civitanova nella 22°giornata del campionato di Serie C girone B. Le ragazze di mister Obetti buttano via un doppio vantaggio e una partita dominata nella prima frazione, con un secondo tempo senza alcun senso logico. La zona playout è ancora ad un punto di distanza, ma per metterla definitivamente alle spalle serve maggiore continuità, oltre che centrare una vittoria nel recupero contro il VFC Venezia.

Sul campo di Via Vermigli, Gallinaro e compagne si portano avanti dopo tre minuti grazie alla solita Bison, talento molto interessante delle patavine. Il raddoppio arriva a metà del tempo, con una punizione splendida di Gallinaro, deviata nella propria porta da una giocatrice marchigiana. La gara è in completo controllo delle padovane, fino alla mezz'ora di follia nelle ripresa delle ragazze di mister Obetti. La doppietta di Uzqueda e Spinelli mandano all'inferno le biancoscudate.

Prossima giornata in trasferta a Trieste, domenica alle 15:30 contro la Triestina femminile.