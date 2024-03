La versione di Z, Alessandro Zanellati: «Lavoriamo tutti per un unico obiettivo, con Donnarumma stima e dialogo»

«Zanellati è stato bravissimo. Lui si fa sempre trovare pronto, è un ragazzo di qualità», con queste parole Vincenzo Torrente nel post semifinale contro la Lucchese ha voluto elogiare Alessandro Zanellati, molto più di un secondo portiere o la riserva di capitan Antonio Donnarumma. Decisivo in almeno 4 situazioni tra primo e secondo tempo, il numero 99 biancoscudato si gode il momento: «La qualificazione è passata per le mie parate, per i gol dei compagni, per le scelte del mister, insomma passa un po' da tutti», si schernisce il portierone. «Alla Coppa Italia ci teniamo allo stesso modo del campionato perché per tutti noi è un modo per dimostrare che siamo una squadra forte. Ora abbiamo una finale vera in cui oltre all'entusiasmo ci sono tantissime situazioni che fanno bene a livello morale e ti danno obiettivi per la settimana. Quando fai due annate giocando meno è molto difficile farsi trovare pronti e restare mentalizzati. Ci sono momenti anche di down, ma giocare ti aiuta a superarli e stare sempre sul pezzo a livello di motivazioni»

Ancora focus sul minutaggio ridotto per il numero 99: «Il campo manca? Ho sempre la possibilità di entrare. È una questione di alchimia con la squadra. Per il portiere è più difficile entrare in gara, perché spesso è una questione di letture, di momenti, di mantenere la concentrazione per 90'. Non è scontato. Per me il portiere è uno sport differente rispetto a quello dei miei compagni. Non è facile, lo ammetto, ma sono contento di essere stato bravo e concentrato contro la Lucchese, riuscendo a portare avanti un percorso che sento molto mio. Ora c'è il Catania contro cui non ho mai giocato, sarà molto bello. Non vedo l'ora di giocare e vogliamo vincere questa Coppa. Le belle parole di Donnarumma? Lo ringrazio e il rispetto è reciproco. C'è amicizia e dialogo. Ci siamo sempre comportati bene tra noi e non sarebbe giusto se ci fossero scontri e malizia. Lavoriamo tutti per un unico obiettivo, quello della squadra».

Si ritorna con la testa al campionato, alla sfida di domenica contro il Renate e poi al derby contro il Vicenza. Obiettivo?Rosicchiare punti al Mantova, come riconosce Zanellati «Il primo posto è possibilissimo. Anche se avessimo 10 o 12 punti di svantaggio questa squadra deve stare lì. Abbiamo valore e non diamo per scontato nulla. Guardate come abbiamo affrontato la Coppa: con la mentalità giusta, quella di arrivare in fondo ad ogni competizione. La qualità della rosa è alta, lo dimostrano i 61 punti. Non pochi. Abbiamo riposato meno del Vicenza? In Coppa sono stati alternati giocatori meno utilizzati in campionato. In questo periodo è solo la testa che ti porta avanti e la motivazione ti trascina. Dobbiamo sapere stare lì e prenderci la partita. Giocare tanto non lo vedo come uno svantaggio».

Sul futuro, con il contratto in scadenza a giugno, Zanellati è limpido: «L'obiettivo è sempre giocare, lo era anche prima di venire qua. Io poi penso sempre tanto, forse fin troppo. Sto cercando di capire quale può essere la soluzione migliore e al momento giusto farò le scelte migliori per me. Ora come ora non so cosa mi riserva il futuro. A gennaio ho avuto offerte? Non tantissimo. Per un portiere è difficile muoversi a gennaio e non era nelle mie intenzioni. Dobbiamo pensare da gruppo e non egoisticamente. Sono una sicurezza per il Padova? Non lo so le intenzioni della società, ma per ora non si è mosso nulla. Credo di avere la stima della società, ma sono sensazioni. Ora è presto, stiamo concentrati sul campo. Ci attende un periodo tosto pieno di partite in cui ci sarà un grosso dispendio mentale e fisico. La parata più bella contro la Lucchese? Quella nel primo tempo, perché quando non giochi da tanto tempo ti fornisce l'adrenalina giusta per approcciare la gara. In quel momento mi sono sbloccato».