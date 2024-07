Padova, c'è la prima ufficialità sul mercato: torna Michele Voltan per la porta

In attesa della sospirata punta, con i soliti nomi che circolano da almeno 2 settimane a questa parte, Mirabelli chiude subito il fronte portieri con il ritorno dal prestito dal Legnago di Mattia Fortin e soprattutto ufficializzando il ritorno del classe 2001 Michele Voltan.

Per l'ex Virtus Verona, e prima ancora Luparense, contratto biennalle e un rientro gradito all'Euganeo dopo l'esperienza da terzo portiere nella stagione 2020-2021. Questo il comunicato della società biancoscudata: «Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento del portiere classe 2001 Michele Voltan. Voltan ha siglato con il Padova un contratto fino al 30 giugno 2026».

La scheda di Voltan

Voltan nasce a Piove di Sacco il 20 settembre 2001 ed è un portiere di 194 cm. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Vigontina, nel luglio 2018 si trasferisce al Campodarsego in Serie D: difende i pali dei biancorossi 9 volte nella stagione 2018/2019 e 18 nella stagione 2019/2020. Viene acquistato dal Calcio Padova nella stagione 2020/2021 in Lega Pro, con Andrea Mandorlini in panchina diviene la riserva di Marco Vannucchi e Davide Merelli: il Padova arriva al 1° posto insieme al Perugia, ma è costretto a disputare i playoff persi in finale contro l’Alessandria. La stagione successiva si trasferisce all’Union CS Clodiense in Serie D, trasferendosi nel mercato di gennaio al Montebelluna e terminando la stagione con 11 presenze che gli valgono la chiamata della Luparense. Con i lupi disputa 26 incontri di campionato e 2 gare di playoff. Nella stagione 2023/2024 si trasferisce alla Virtus Verona in Lega Pro, dove disputa 5 gare, una delle quali contro il Padova (1-1) subentrando a Sheikh Sibi al 62' e negando più volte la rete del vantaggio ai biancoscudati.

Le parole del presidente Peghin e di Sandro Porchia

Giornata decisamente intensa sul fronte societario con le parole del presidente Francesco Peghin, al Mattino di Padova, e Sandro Porchia, strettissimo collaboratore del ds Mirabelli al Gazzettino. Entrambi, in maniera chiara e nitida, hanno insistito su un concetto molto chiaro: lo zoccolo duro della squadra c'è già, come ha sottolinea proprio Peghin: «Lo zoccolo duro della squadra c’è già e questo mi infonde fiducia. L’anno scorso abbiamo inserito tanti elementi nuovi tra l’estate e il mercato di gennaio e credo che con l’esperienza accumulata nell’ultima stagione la squadra possa crescere molto e fare quello step necessario per ambire all’obiettivo maggiore. Per questo non faremo rivoluzioni in rosa. Ci sarà qualche rifinitura di mercato, potrebbero arrivare un paio di nuovi acquisti nelle prossime due settimane». Insomma, tutto va verso una riconferma in blocco del gruppo che nel solo anno solare 2024 ha conquistato 34 punti in classifica, ma è uscito fragorosamente dai playoff per mano del Vicenza. Anche il braccio destro di Mirabelli si è soffermato su questi aspetti, ampliando lo spettro dell'analisi sul nuovo allenatore Andreoletti: «Sin dalle prime serate passate insieme al mister ancora prima che firmasse quello che ci ha trasmesso all’epoca e lo sta facendo tutt’ora è un grandissimo entusiasmo, una grandissima voglia di iniziare e una grandissima voglia di sottolineare che il parterre di giocatori che ha a disposizione gli è sempre piaciuto e lo vuole valutare in ritiro. Devo dire che mi ha fatto una grandissima impressione, trasmettendo tanta positività. Il suo sarà un Padova sempre propositivo, fermo restando che ci vorrà del tempo e tantissimo lavoro, però le sue squadre, dalla Pro Sesto al Benevento, si sono distinte per il possesso palla, lo sviluppo del gioco quasi sempre da dietro e tantissime idee. L’augurio è che con il passare del tempo si possa essere sempre più uniti». E sul mercato, anche Porchia conferma il pensiero presidenziale. «La squadra è già fatta all’80-85%. La priorità è un attaccante ma quando si parla di punte ci sono sempre dieci-quindici squadre che vorrebbero quelle più forti: noi cercheremo di prenderlo, l’importante è che alla fine possa firmare quel giocatore che si va a integrare bene con i compagni e che soprattutto possa fare tanti gol. Negli altri reparti il mister vorrà valutare tutti i giocatori che sono a disposizione, dopodiché vedremo un attimo anche l’evolversi del ritiro. Mirabelli? Conosco il direttore da quando ho iniziato a giocare, ho avuto la fortuna di averlo nei primi dieci anni della mia carriera e mi ha insegnato tantissimo, poi la sua chiamata di due anni fa è stata bellissima e ne sono stato entusiasta perché è uno dei dirigenti più importanti nel panorama calcistico italiano e stargli vicino è un insegnamento quotidiano: sino a oggi mi ha già trasmesso tanto»