Serie C, femminile: il derby è del Padova, Venezia Calcio 1985 sconfitto con il brivido

Il Padova femminile vince il derby di Via Vermigli contro il Venezia Calcio 1985 con il risultato di 3 a 2. Prestazione caparbia delle ragazze di Montresor, che con questo successo mantengono il sesto posto, a quota 33 punti, dopo 19 giornate nel girone B di Serie C.

Dopo un primo tempo avaro di emozioni, le reti arrivano tutte nella ripresa. Ci pensa Arianna Dal Fra, in entrambi i casi su assist di Costantini, a siglare in sette minuti due reti decisive per le sue compagne. Per la Dal Fra è la terza doppietta nelle ultime quattro gare, sempre più determinante per le fortune del Padova Femminile. Alla mezz'ora arriva il momentaneo 3 a 0 con l'autorete di Centasso. Le veneziane reagiscono e tra il 76' e il 78' trovano le reti della speranza con Boschiero e Fusetti, ma non basta. Il derby lo vince il Padova Femminile, sempre più lanciato verso una risalita clamorosa in classifica. La settimana prossima c'è la trasferta a Jesi contro lo Jesina, attardato di tre punti in classifica rispetto le padovane.