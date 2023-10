Padova Femminile, che vittoria a Perugia!

Serie C femminile

Girone B



Perugia Femminile

Infermabili! Il Padova Femminile di Montresor espugna il campo del fanalino di coda Perugia e si lancia in classifica a quota 13 punti, a soli 5 punti dalla seconda posizione. Le reti del successo biancoscudato sono di Spinelli nel primo tempo e poi la doppietta della solita Plechero. Le umbre nel finale accorciano con Benedetti, ma non pareggiano. Le biancoscudate il prossimo turno sono attese dalla sentita sfida contro la Triestina. Appuntamento al campo di Via Vermigli domenica 5 novembre alle ore 15:00.