Serie C, femminile: derby di rimonta, il Padova Femminile conquista un punto prezioso a Venezia

Si rialza, pareggiando in rimonta un derby che sembrava già perso contro il Venezia, il Padova di mister Montresor. 2-2 nella dodicesima giornata di campionato, con una prova tutto cuore e carattere da parte delle biancoscudate. La classifica resta invariata, con le padovane a quota 20 punti, mentre le lagunari restano due punti sopra.

La catalana Bonnín Roselló sigla una doppietta pregevole, ma non ha fatto i conti con capitan Fabbruccio e compagne. Un'autorete e il guizzo su azione da corner di Fabbruccio regalano un punto di valore inestimabile per il morale e per la continuazione dell'annata. Prossima partita per le biancoscudate, dopo la sosta, domenica 11 dicembre al Vermigli contro il Lumezzane.