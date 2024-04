Padova, a Fiorenzuola per restare sul pezzo e continuare a vincere in vista dei playoff

Conferme, continuità e crescita. È il Padova delle 3C quello che Oddo ha deciso di varare per questi ultimi 180' di campionato. Forse ininfluenti dal punto di vista della classifica, decisamente importanti a livello tecnico ed emotivo per il tecnico pescarese. Contro il Fiorenzuola, in lotta per agganciare l'ultimo posto disponibile in playout, sarà gara verissima per i biancoscudati, con Oddo che attende al varco i suoi e non vuole sentire parlare di partita di scarso peso. Calcio d'inizio alle ore 18:30 al Velodromo Attilio Pavesi.

La situazione in casa Padova

Oddo torna sul campo della sua prima esperienza da professionista e in conferenza stampa ha espresso tanti concetti. I più rilevanti sono tre: queste partite pre playoff servono per costruire una mentalità vincente in vista di maggio quando si inizierà a fare sul serio, non bisogna arretrare di un centimetro sul tema della continuità e lui è venuto a Padova per portare il biancoscudo in B.

Sul tema formazione, l'unica certezza è il 4-3-3. Tra i convocati desta grande curiosità la prima chiamata tra i grandi del 2008 Alberto Targa, centrale difensivo dai grandi mezzi fisici. In porta si dovrebbe vedere Zanellati, mentre in difesa si dovrebbero vedere dal 1' il quartetto composto da Capelli, Delli Carri, Perrotta e Villa. In mezzo conferma per Cretella come intermedio, mentre davanti alla difesa spazio a Radrezza con Dezi al suo fianco sul centro destra. In avanti Liguori, Zamparo e Tordini sembra il tridente prescelto. Tema diffidati: con Fusi, Belli, Liguori e Delli Carri a rischio, la sensazione è che Oddo possa rischiarne solo due contro gli emiliani.



Questo i convocati:

PORTIERI: Donnarumma, Rossi, Zanellati

DIFENSORI: Delli Carri, Faedo, Favale, Kirwan, Perrotta, Targa (5), Villa

CENTROCAMPISTI: Bianchi, Capelli, Cretella, Crisetig, Dezi, Fusi, Radrezza, Valente

ATTACCANTI: Bortolussi, Liguori, Palombi, Tordini, Zamparo



Padova (4-3-3): Zanellati; Capelli, Delli Carri, Perrotta, Villa; Dezi, Radrezza, Cretella; Liguori, Zamparo, Tordini

La situazione in casa Fiorenzuola

Appuntamento assolutamente da non sbagliare per il Fiorenzuola. I rossoneri dopo il pesante k.o. contro l'Arzignano, sono alla ricerca di punti per mantenere ancora una speranziella per accedere ai playout in una posizione migliore rispetto all'attuale terzultimo posto in classica. Al momento il Fiorenzuola è 18esimo con 37 punti, davanti c’è il Novara a 39 (piemontesi impegnati sabato a Trieste) e all’ultimo turno di campionato, il prossimo 28 aprile, c’è appunto Fiorenzuola-Novara.



Dal campo, Tabbiani dovrà rinunciare agli squalificati Reali e Nelli, insieme agli ormai cronici Nava, Di Quinzio e Gonzi, per il resto la truppa sarà al completo.

Fiorenzuola (4-3-3): Sorzi; Sussi, Potop, Bondioli, Brogni; Oneto, Mora, Di Gesù; D’Amico, Ceravolo, Morello

I numeri della sfida

Sette i precedenti tra le due squadre dal 1999-200 ad oggi. Il bilancio evidenzia 3 vittorie per il Padova, 2 pareggi e 2 successi per il Fiorenzuola. Nell'ultimo Fiorenzuola-Padova, il 5 febbraio 2022 nella 25esima giornata di campionato, pari senza reti al Pavesi.

Chi dirige la sfida

Gara affidata al Signor Adolfo Baratta della sezione di Rossano, coadiuvato da Marco Toce di Firenze e Stefania Genoveffa Signorelli di Paola (CS). Quarto ufficiale Cosimo Papi di Prato.

Il Resto della 37°Giornata



Atalanta Under 23-Pro Sesto

Pro Patria-Virtus Verona

Renate-Giana Erminio

Fiorenzuola-Padova

Lumezzane-Mantova

Legnago-Alessandria

Pergolettese-Albinoleffe

Triestina-Novara

Pro Vercelli-Arzignano

Vicenza-Trento

​

CLASSIFICA: Mantova 79, Padova 73, Vicenza 65, Triestina 63, Atalanta U23 55, Legnago 54, Giana Erminio 50, Trento 48, Pro Vercelli 47, Lumezzane 47, Pro Patria 46, Renate 45, Albinoleffe 44, Virtus Verona 44, Arzignano 43, Pergolettese 41, Novara 39, Fiorenzuola 37, Pro Sesto 32, Alessandria 19

Dove guardare Fiorenzuola-Padova

La gara Fiorenzuola-Padova sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e potrà essere vista anche in streaming su Now Tv e Sky Go.