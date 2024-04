Padova, solo un punticino a Lumezzane e il secondo posto resta in bilico

Non c'è pace per il Padova. Gli uomini di Torrente non vanno oltre il pari al Saleri di Lumezzane ed ora rischiano di vivere una volata per il secondo posto con il Vicenza che spinge e si porta ad un potenziale -6 se vince il recupero con la Pro Sesto, e con la Triestina a -7, qualora vincesse contro la Virtus Verona questa sera. Come se non bastasse, con il pareggio dei biancoscudati il Mantova da domenica 7 aprile è matematicamente promosso in B. Per la serie, oltre il danno pure la beffa.

Il primo tempo

Once de gala per Torrente, con alcuni cambi dal 1' rispetto Catania. Avanti con il 4-3-3, ma al posto di Belli, Perrotta, Villa e Radrezza ecco Kirwan, Faedo, Favale e Fusi. Dopo una prima fase di studio, al primo affondo - proprio come in Sicilia - i biancoscudati passano subito. Corner dalla destra di Liguori, flipper in area con assist involontario di testa di Faedo per Bortolussi sul secondo palo, che tiene a distanza di sicurezza Pogliano e gonfia le rete. Ottava rete in campionato per il 20 padovano, nono stagionale e secondo consecutivo dopo quello del Massimino, insomma Bortolussi è definitivamente ripartito in fase realizzativa dopo le difficoltà invernali.

Con il vantaggio in tasca, il Padova controlla per buona parte del primo tempo senza creare grossi pericoli nei paraggi di Filigheddu, ma senza rischiare nulla. Il pressing ultra offensivo ordinato da Torrente nei confronti di Moscati e Taugourdeau, con Varas a chiamare i tempi delle scalate sulla mezzala destra o il regista dei bresciani, costringe gli uomini di Franzini a ricorrere al pallone alto e lungo, spesso facile preda di Delli Carri e Faedo. Al contrario, la mole di gioco biancoscudata è di primissima qualità per intensità e attitudine sul terreno di gioco, anche se le chance gol sono poche e l'unica volta che il Lumezzane riesce a mettere il muso in avanti per poco non pareggia i conti, con la rete annullata a Spini per un fuorigioco netto al momento dell'assist di Ilari. La punizione a fil di traversa di Taugourdeau e il contropiede fulmineo del Padova, con la conclusione di Liguori deviata da Bortolussi fuori dallo specchio chiudono i primi 45' al Saleri.

Il secondo tempo

Il Lumezzane preme, il Padova sulla difensiva. I primi 11' della ripresa raccontano un'altra gara rispetto al primo tempo. Moscati al 49' è subito pericoloso e contratto in corner da Faedo, mentre sei minuti più tardi una punizione a giro dalla fascia sinistra del solito Taugourdeau provoca più di qualche sudore freddo ai più 100 tifosi accorsi al Saleri. Un giro di lancette successivo Kirwan è un muro umano sulla conclusione a botta sicura di Ilari, dopo un fraintendimento in uscita tra Faedo e Favale. La risposta padovana è nell'assolo di Valente al 60', ma il suo tiro non trova la porta.

Al 63' è la volta del gol annullato per il Padova con Bortolussi in formato regista e stoccatore. La punta romana, dopo un ottimo lavoro sulla trequarti, cambia gioco sulla sinistra per Valente, con quest'ultimo appena dentro l'area di rigore fa partire un tiro molto insidioso per Filigheddu che non trattiene. Gli sviluppi dell'azione portano a un cross di Varas per Bortolussi, che segna però a gioco fermo perchè per l'arbitro la palla era uscita di poco oltre a linea precedentemente. Restano i dubbi.

Un minuto dopo il fattaccio, Donnarumma d'istinto salva su un tiro-cross insidioso di Iori e nonostante lo sventato pericolo l'inerzia del match sembra sia tutta verso il Padova. Niente di più sbagliato. I cambi di Franzini allargano il fronte d'attacco dei padroni di casa, costringendo lo stretto pacchetto arretrato padovano ad accettare più duelli individuali soprattutto sulle corsie esterne. Al 72' Fusi di testa costringe al super intervento Filigheddu e poi Capelli, davanti al portiere, la sparacchia da ottima posizione. Sinistro presagio confermato un minuto più tardi. L'ex Cannavò sfonda sulla destra e scodella un pallone sul quale Ilari è abile a sovrastare di testa Kirwan e battere Donnarumma.



Nel finale succede poco ed esattamente come in Coppa i cambi, anziché aggiungere brillantezza ed idee, tolgono verve e qualità al Saleri. A Mantova si festeggia, a Padova si continua - e non da oggi - a navigare a vista in attesa della Itaca secondo posto. Si spera.

Questo il tabellino del Tullio Saleri:

LUMEZZANE-PADOVA 1-1

PRIMO TEMPO 0-1



MARCATORI Bortolussi (P) al 9' p.t., Ilari (L) al 28' s.t.



LUMEZZANE (4-3-1-2)

Filigheddu 6; Pisano 6,5, Pogliano 5 (dal 23' s.t. Regazzetti 6), Dalmazzi 6, Righetti 5,5; Moscati 6, Taugourdeau 6,5, Ilari 7; Poledri 5,5 (dal 17' s.t. Iori 6); Spini 5 (dal 17' s.t. Cannavò 7), And. Capelli 5,5 (dal 46' s.t. Basso Ricci s.v.)

PANCHINA Greco, Rizzo, Troiani, Galabinov, Pesce, Parodi, Scremin, Regazzetti, Tortelli

ALLENATORE Franzini 6,5

PADOVA (4-3-3)

Donnarumma 6; Kirwan 5,5, Delli Carri 6, Faedo 6, Favale 5,5; Fusi 6 (dal 39' s.t. Dezi s.v.), Crisetig 5,5, Varas 6 (dal 22' s.t. Bianchi 5,5); Liguori 6 (dal 22' s.t. Capelli 5), Bortolussi 6,5 (dal 29' s.t. Zamparo 5,5), Valente 6,5 (dal 29' s.t. Palombi 5,5)

PANCHINA Rossi, Zanellati, Perrotta, Beli, Radrezza, Villa, Cretella, Susanu, Tordini

ALLENATORE Torrente 5,5



ARBITRO Di Reda di Molfetta 6

ASSISTENTI DI LINEA Gentile-Gennuso

ESPULSI

AMMONITI Pisano (L), Dalmazzi (L), Fusi (P) per gioco scorretto

NOTE Tiri in porta 2-2. Tiri fuori 3-5. In fuorigioco 7-0. Angoli 4-6. Recuperi: p.t. 0’, s.t. 4'