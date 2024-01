Il Padova torna a volare a Novara con "i soliti noti" e si riporta a -7 dal Mantova

Botta e risposta. Nella domenica di Jannick Sinner, trionfatore all'Australian Open, il Padova vince e convince al Silvio Piola di Novara travolgendo gli uomini di Gattuso. Dopo l'affermazione stentata contro l'Alessandria di una settimana fa, un successo importante per Torrente che si riporta a -7 dalla capolista Mantova. Prova solida dei biancoscudati, che mettono subito in discesa la gara nei primi 27' nel primo tempo, con la perla in semirovesciata di Liguori - la seconda dopo quella straordinaria di Trieste - e la zampata di Delli Carri. Nella ripresa ecco il definitivo 0-3 a firma di Bianchi, al primo centro stagionale. Per la quinta volta nelle ultime sei gare in campionato la difesa non subisce reti e con l'inserimento di Faedo sul centro sinistra - decisamente positivo - appare ancora più ermetica.

L'ha fatto di nuovo "brutto"

L'approccio alla partita di capitan Donnarumma e compagni è eccellente. Nemmeno il tempo di accomodarsi in tribuna e dopo 16 secondi Liguori imbecca Bortolussi, che di testa alza incredibilmente sopra la traversa quasi sulla linea di porta. La fase difensiva del Novara viene regolarmente stressata dagli allunghi delle due punte, i biancoscudati sono pimpanti e anche al 5' vanno vicini al gol, appuntamento rimandato di pochi istanti, perché all'11' arriva il vantaggio. Azione sulla destra da calcio di punizione, il pallone vagante in area finisce in zona Liguori, che dopo Trieste, si inventa un'altra semirovesciata da urlo - in modalità figurine Panini - e porta avanti i suoi. Giocata estemporanea, vero, ma che vale la settima rete in campionato per il numero 21, autore degli ultimi 3 gol del Padova tra fine 2023 e inizio 2024.

Fattore CdF, Calci da Fermo

La rete scioglie mentalmente i biancoscudati, che rischiano solo al 17' con Donnarumma abile ad anticipare in uscita Vilhajalmsson. In compenso la tensione al Piola si taglia con il coltello con ben 6 ammoniti nei primi 36'. Motivo di tanto nervosismo? Il mancato fischio in occasione della prima rete del Padova in favore del Novara, con un giocatore dei padroni di casa a terra per un presunto gomito largo di Delli Carri. Proprio quest'ultimo al 27' raddoppia per i suoi, infilando sottomisura una perfetta spizzata sul primo palo di Faedo su punizione del solito Radrezza. Terza marcatura per il centrale di Torrente, sempre puntuale in queste situazioni da calcio da fermo. Le due reti rasserenano il Padova, tanto che tra fine primo tempo e inizio ripresa la gara entra in uno stato di dormiveglia, in cui nessuna delle due contendenti combina granché.

Zamparo sfortunato, Bianchi c'è

Torrente sente che la sfida è in bilico e non vuole scherzi. Zamparo al 60' prende la funivia, ma il suo colpo di testa non trova lo specchio. È il segnale che i biancoscudati vogliono chiudere la gara. Kerrigan salva su Varas al 67', due minuti dopo sempre Zamparo tenta l'eurogol da metà campo, non trovando la porta di pochi metri. Il 0-3 è nell'aria e arriva puntuale al 74' con Bianchi, abile a seguire a rimorchio l'azione personale di Zamparo e depositare in rete la respinta di Lancini sulla linea. Tredicesimo marcatore stagionale per il Padova, a dimostrazione della grande varietà di soluzioni per Torrente. Il terzo gol mette in ghiaccio la sfida, ma nel finale c'è ancora spazio per una traversa di Scappini per il Novara e il palo di Palombi per il Padova

Questo il tabellino della gara del Piola:



NOVARA-PADOVA 0-3

PRIMO TEMPO 0-2



MARCATORI Liguori (P) all'11' p.t, Delli Carri (P) al 27' p.t.; Bianchi (P) al 24' s.t.

NOVARA (3-5-2)

Minelli 6; Bonaccorsi 5,5, Lancini 5,5, Lorenzini 5; Schirò 6 (dal 21' s.t. Ongaro 5,5), Kerrigan 6, Ranieri 5,5 (dal 21' s.t. Ngamba 5), Di Munno 6, Urso 6 (dal 35' s.t. Donadio s.v.); Vilhjalmsson 5,5 (dal 10' s.t. Bentivegna 6), Corti 5 (dal 10' s.t. Scappini6)

PANCHINA Menegaldo, Desjardins, Calcagno, Catania, Boccia, Cannavaro, Migliardi, Caradonna

ALLENATORE Gattuso 5,5

PADOVA (3-5-2)

Donnarumma 6; Belli 6,5, Delli Carri 7, Faedo 7; Capelli 6 (dal 14' s.t. Kirwan 6), Fusi 6 (dal 26' s.t. Bianchi 6,5), Radrezza 6,5 (dal 30' s.t. Crisetig s.v.), Varas 6,5, Villa 6; Liguori 7.5 (dal 26' s.t Palombi6), Bortolussi 6,5 (dal 14' s.t. Zamparo 6,5)

PANCHINA Zanellati, Rossi, Calabrese, Crescenzi, Favale, Perrotta, Crisetig, Dezi, Tordini

ALLENATORE Torrente 7

ARBITRO Delrio di Reggio Emilia

ASSISTENTE DI LINEA Moroni-Boggiani



AMMONITI Lorenzini (N), Bonaccorsi (N), Fusi (P) per gioco scorretto, Liguori (P) per comportamento non regolamentare, Capelli (P), Di Munno (N), Urso (N) per proteste



NOTE Tiri in porta 1 (con una traversa)-7 (con un palo). Tiri fuori 1-2. In fuorigioco 0-2. Angoli 1-1. Recuperi: p.t. 4’, s.t. 5’