Il Padova sbatte sul muro AlbinoLeffe, ancora un mezzo passo falso in casa per i biancoscudati

Il Padova ha spento già la luce e nell'anticipo della giornata 32 del campionato di Serie C non viene a capo di un AlbinoLeffe difensivo e remissivo. Con questo pari per 0-0 si chiudono definitivamente i giochi per il primo posto, con il Mantova ad un potenziale +11 se sabato pomeriggio vincono contro il Fiorenzuola. Non una prospettiva così inverosimile. Terza gara di fila senza vittorie per la squadra Torrente, seconda senza segnare, ancora in convalescenza dopo la sconfitta con la Giana Erminio. Il coro finale "meritiamo di più" della Tribuna Fattori è il degno epilogo di una serata nata male e terminata in maniera grigia e piatta, esattamente come il periodo dei ragazzi di Torrente.

Il primo tempo

Torrente si affida ai titolarissimi del momento, con Palombi preferito come attaccante sinistro al posto di Capelli e Cretella nelle zolle occupate solitamente da Varas, squalificato. Esattamente come previsto alla vigilia, il Padova si installa nella metà campo difensiva dell'Albinoleffe, decisamente prudente e sulle sue. Occasioni pochine, spettacolo ancora meno, tanto che Donnarumma deve sventare al 10' un tiro pericoloso di Munari.

La gara non è bella, con i padovani inceppati in avanti e decisamente pendenti a sinistra, dove Favale e Palombi si danno da fare senza l'adeguata concretezza. Al 20' Bortolussi prova a travestirsi da Liguori, ma la sua rovesciata in piena area da rigore viene murata da Borghini. Due minuti più tardi ci prova Liguori, ma il suo tiro viene rimpallato dalla difesa bergamasca in corner. Proprio i calci d'angolo conquistati dal Padova, ben 10 nei primi 45', regalano qualche palpito al pubblico dell'Euganeo, senza scatenarne l'esultanza tanto desiderata. Al gol ci va vicino Fusi al 38' con un bel inserimento in area di rigore, su cross di Palombi dalla sinistra, peccato che la volée di destro dell'ex Sangiuliano colpisca la parte superiore della traversa. Nei minuti restanti Liguori ci prova, ma senza troppo successo, spesso murato dal trio difensivo ospite.

Il secondo tempo

Si riparte con gli stessi della prima frazione e dopo cinque minuti il pallone per il vantaggio arriva ancora sui piedi di Fusi, ma la sua conclusione dal centro sinistra dell'area di rigore è parata a terra da Marietta. Proprio come contro l'Arzignano, la squadra padovana fatica a superare il muro celeste, ben organizzato e diretta sapientemente dal puntuale Milesi. Gli uomini di Lopez, dal canto loro, fanno poca fatica nel gestire le sfuriate dei padroni di casa, con Marietta sostanzialmente inoperoso. Zamparo, appena entrato in campo, rischia di diventare l'hombre del partido con un bel diagonale da sinistra, sfera a lato di pochissimo.

Il 94 biancoscudato ravviva la fase offensiva, ma è impreciso (al 70') o arriva in ritardo quando serve, dopo una bella idea sulla destra di Liguori al 74'. Nel mezzo c'è anche un tiro centrale di Longo, timido segnale offensivo degli ospiti verso Donnarumma, anche lui poco chiamato in causa. Torrente rischia il doppio play, inserendo Radrezza tanto invocato dalla piazza e all'81' è proprio il 10 padovano a servire un cioccolatino per Zamparo, solo al limite dell'area piccola, che spedisce incredibilmente a lato di testa. L'ultimo sussulto, insieme ad una conclusione sempre del 10 padovano, ma per il Padova è notte fonda.

Questo il tabellino all'Euganeo:



PADOVA-ALBINOLEFFE 0-0

PRIMO TEMPO 0-0



PADOVA (4-3-3)

Donnarumma 6; Kirwan 6, Delli Carri 6,5, Faedo 6, Favale 6 (dal 43' s.t. Villa s.v.); Fusi 5,5 (dal 43' s.t. Tordini s.v.), Crisetig 6, Cretella 5,5 (dal 32' s.t. Radrezza 6); Liguori 6, Bortolussi 5,5 (dal 21' s.t. Zamparo 5), Palombi 6 (dal 21' s.t. Capelli 5,5)

PANCHINA Mangiaracina, Zanellati, Perrotta, Crescenzi, Bianchi

ALLENATORE Torrente 5,5



ALBINOLEFFE

Marietta 6; Borghini 6,5, Milesi 7, Baroni 6; Gusu 6,5, Munari 6 (dal 21' s.t. Piccoli 6), Doumbia 6, Agostinelli 6 (dal 20' s.t. Giorno xx), Zanini; Arringhini 6 (dal 21' s.t. Longo 6), Zoma 6 (dal 26' s.t. Muzio 5,5)

PANCHINA Pratelli, Moleri, Marchetti, Brentan, Angeloni, Saltarelli, Allieri, Gatti

ALLENATORE Lopez 6,5

ARBITRO Luca Cherchi di Carbonia 6

ASSISTENTI DI LINEA D’Ascanio-Barberis

AMMONITI Borghini (A), Longo (A) per gioco scorretto

NOTE Paganti 974. Abbonati 2.449, Incasso Paganti di 5.525,20 euro Tiri in porta 5 (con una traversa)-1. Tiri fuori 1-0. In fuorigioco 1-3. Angoli 17-1. Recuperi: p.t. 0’, s.t. 4’