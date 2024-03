Padova, rimettersi in marcia con l'Albinoleffe per tornare a sorridere in vista del Catania

Cosa aspettarsi dal domani? Il sole in faccia no, forse, e sperare - ancora - nel primo posto è tutto tranne che esercizio di realismo in questo momento per il Padova di Torrente, scivolato a -9 (-10 conteggiando lo scontro diretto) dal Mantova. Di certo contro l'Albinoleffe l'imperativo è tornare a conquistare i tre punti per un duplice motivo: mettere il lucchetto a tripla mandata sul secondo posto e arrivare con meno pressioni possibili alla gara d'andata di Coppa Italia del prossimo 19 Marzo all'Euganeo contro il Catania. A novembre la gara venne risolta da un episodio, a naso fondamentale anche venerdì, a partire dalle 20:45 sempre all'interno delle mura amiche, per venire a capo di una squadra ostica come quella di Giovanni Lopez.

La situazione in casa Padova

Torrente deve fare i conti con assenze tra difesa, centrocampo causa infortuni e squalifiche. Belli si è fermato durante la rifinitura, Dezi in settimana ha accusato una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra che lo terrò fermo per una decina di giorni, mentre su Valente si incrociano le dita per averlo a disposizione in vista della trasferta di Vercelli della settimana prossima. Con Varas appiedato dal giudice sportivo, si aprono parecchi interrogativi in mezzo al campo. Esclusa l'opzione doppio regista, Cretella e Bianchi si giocano una maglia da titolare, con il primo favorito. In difesa, dopo il turno di riposo, tornano Kirwan e Favale a presidiare le corsie laterali, mentre in attacco sempre prendere quota la candidatura di Zamparo al centro, con Capelli sulla sinistra e Liguori intoccabile a destra.



Questo i convocati:

PORTIERI: Donnarumma, Mangiaracina, Zanellati

DIFENSORI: Crescenzi, Delli Carri, Faedo, Favale, Kirwan, Perrotta, Villa

CENTROCAMPISTI: Bianchi, Capelli, Cretella, Crisetig, Fusi, Radrezza

ATTACCANTI: Bortolussi, Liguori, Palombi, Tordini, Zamparo



PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Kirwan, Delli Carri, Faedo, Favale; Fusi, Crisetig, Cretella; Liguori, Zamparo, Palombi

La situazione in casa AlbinoLeffe

Portare a sei i risultati utili consecutivi (tre zero a zero e quattro clean-sheet di fila), chiudere l'ultimo mese di campionato con un percorso netto senza sconfitte e compiere un altro passo avanti verso l'obiettivo salvezza. L'AlbinoLeffe di mister Lopez che sbarca all'Euganeo è una squadra decisamente in salute, che vuole fare lo sgambetto agli uomini di Torrente. «Ci attende una gara difficile contro una delle formazioni più forti del campionato, come dimostra la classifica - spiega alla vigilia mister Giovanni Lopez - Il Padova non sta attraversando un momento positivo e noi dovremo essere abili a non farglielo ritrovare mettendoli in difficoltà. Abbiamo già dimostrato di saper fronteggiare al meglio anche le squadre più attrezzate e vogliamo proseguire su questo trend. Scenderemo in campo decisi a dar loro noia per portare via dall'Euganeo più punti possibili. Abbiamo una salvezza da conquistare e vogliamo farlo il prima possibile».



AlbinoLeffe (3-5-2): Marietta; Milesi, Baroni, Borghini; Gusu, Brentan, Doumbia, Piccoli, Munari; Longo, Zoma

I numeri della sfida

Ventiquattro i precedenti tra le le due squadre dal 2001-2002 ad oggi, Serie B inclusa. Il bilancio evidenzia 12 vittorie per il Padova, 6 pareggi ed altrettanti successi per l'Albinoleffe. Nell'ultimo Padova-Albinoleffe all'Euganeo, il 19 novembre 2022, pareggio per 2 a 2 con Liguori ad aprire le danze, Zoma e Cori a ribaltare la situazione con Belli a pareggiare al 57'.

Chi dirige la sfida

Gara affidata a Luca Cherchi di Carbonia, coadiuvato da Roberto D’Ascanio di Roma 2 e Marco Matteo Barberis di Fermo.

Il Resto della 32°Giornata

Venerdì 15 marzo, ore 20:45

Padova-AlbinoLeffe

Sabato 16 marzo, ore 16:15

Mantova-Fiorenzuola

Atalanta U23-Pergolettese

Legnago-Lumezzane



Sabato 16 marzo, ore 18:30

Virtus Verona-Giana Erminio

Pro Patria-Vicenza



Sabato 16 marzo, ore 20:45

Novara-Pro Vercelli

Domenica 17 marzo, ore 14:00

Pro Sesto-Triestina



Domenica 17 marzo, ore 18:30

Alessandria-Renate

Arzignano-Trento



CLASSIFICA - Mantova 74, Padova 65, Vicenza 53, Atalanta U23 50, Triestina 50, Legnago 48, Giana Erminio 42, Pro Patria 42, Lumezzane 42, Trento 41, Albinoleffe 40, Virtus Verona 39, Pro Vercelli 39, Renate 37, Arzignano 35, Pergolettese 33, Novara 33, Fiorenzuola 30, Pro Sesto 26, Alessandria 18

Dove guardare Padova-Albinoleffe

La gara Padova-Albinoleffe sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e potrà essere vista anche in streaming su Now Tv e Sky Go.