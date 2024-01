Padova di corto muso, Liguori regala i primi 3 punti del 2024 ai biancoscudati

Il Padova fatica, ma torna a vincere dopo due giornate e conquista i primi 3 punti del suo 2024. Contro un'onesta, ma modesta, Alessandria, basta una rete di Liguori all'alba del match per rivedere il sorriso sul volto di Torrente. Almeno per una notte i biancoscudati tornano a -4 dalla capolista Mantova, impegnata domenica nella trasferta contro la Pro Sesto. Tra le buone notizie di serata, oltre il successo, i debutti positivi di Zamparo, due volte vicino al gol, e di Crisetig.

Liguori, è qui la festa!

Nel gelo umido dell'Euganeo, Torrente sorprende tutti ammassando dall'inizio piedi buoni e fantasia a centrocampo con Dezi, Radrezza e Varas. Scelta che ripaga dopo appena 2'. Punizione dal limite, Liverani respinge come può, Liguori è un falco a ribadire in rete con violenza. Sesta rete in campionato per il 21 biancoscudato, pratica subito in discesa? Parzialmente, perché il gol ha un effetto narcotizzante sulla sfida. L'Alessandria, arrivata all'Eugeneo con un abbottonato 5-3-2, pensa soprattutto a difendersi, ma non subisce il gioco dei padovani. Mangni al 17' non aggancia per centimetri una grande intuizione di Nunzella, mentre cinque minuti più tardi il Padova sfiora il raddoppio con Bortolussi, murato da Liverani e Cusumano in rapida sucessione.

Equilibrio e Poche Idee

Nella fase centrale dei primi 45' l'equilibrio la fa da padrona, con tanto possesso di marca biancoscudata e l'Alessandria sempre pronta a ripartire in velocità. Un esempio? Al 32' Donnarumma è chiamato a sventare un pericolo sul tiro a mezza altezza di Foresta dal limite. Botta e risposta con Bortolussi, un minuto più tardi, ma la sua conclusione è sull'esterno della rete. Pochino per l'infreddolito pubblico dell'Euganeo, che nel secondo tempo - almeno nei primi 20' continua a vedere poco gioco e tanti lanci a casaccio. I primi sussulti della ripresa arrivano al 24' e al 25' con il debuttante Zamparo, tiro deviato in angolo, e con Fusi, tiro fuori di poco alla destra di Liverani.

Ascensore Zamparo

L'ultimo quarto d'ora è un po' più intenso dei minuti precedenti. Merito dell'Alessandria, sempre pronta a pungere in ripartenza, con il Padova che si appoggia principalmente a Zamparo. Gazoul al 75' spreca da buona posizione in area di rigore un cross puntuale di Nunzella, mentre un minuto dopo Zamparo prende l'ascensore e con una bella frustata di testa costringe Liverani al paratone in angolo. Gli uomini di Torrente cercano il bis in chiusura con Delli Carri e Zamparo. Il risultato non cambia e dopo quattro minuti finisce in vittoria. Di corto muso, ma sempre 3 punti sono. L'inseguimento al Mantova continua.

Questo il tabellino dell'Euganeo:

PADOVA-ALESSANDRIA 1-0

PRIMO TEMPO 1-0



Marcatori Liguori (P) al 2' p.t.



PADOVA (3-5-2)

Donnarumma 6; Delli Carri 6, Crescenzi 6, Belli 6; Capelli 6, Dezi 5,5 (dal 10' s.t. Fusi 6), Radrezza 6,5 (dal 29' s.t. Crisetig s.v.), Varas 6, Villa 6 (dal 30' p.t. Favale 6); Liguori 6,5 (dal 21' s.t. Palombi s.v.), Bortolussi 6 (dal 11' s.t. Zamparo 6,5)

PANCHINA Rossi, Zanellati, Calabrese, Kirwan, Granata, Bianchi, Tordini

ALLENATORE Torrente 6



ALESSANDRIA (5-3-2)

Liverani 6,5; Pellegrini 6 (dal 20' s.t. Ercolani 5,5), Ciancio 6, Rota 5,5, Cusumano 6, Nunzella 6,5 (dal 40' s.t. Soler s.v.); Foresta 6 (dal 34' s.t. Rossi s.v.), Nichetti 5,5, Mastalli 6; Mangni 5,5 (dal 20' s.t. Femia 6), Gazoul 6

PANCHINA Spurio, Anatriello, Pellitteri, Parrinello, Gega, Ndir, Sepe, Vaughn

ALLENATORE Banchini 6

ARBITRO Gallipo' di Firenze

ASSISTENTI Ravera-Decorato

AMMONITI Dezi (P), Foresta (A) per gioco scorretto, Favale (P) per comportamento non regolamentare



NOTE Spettatori 3338, Incasso 5.856. Tiri in porta 5-1. Tiri fuori 2-2. In fuorigioco 2-2. Angoli 2-5. Recuperi: p.t. 2’, s.t. 4’