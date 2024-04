Padova, il secondo posto c'è! Il ritorno di Oddo comincia con una vittoria

Ora anche la matematica è dalla parte del Padova. Nella serata del ritorno di Oddo all'Euganeo, i biancoscudati mettono in ghiaccio - finalmente - il secondo posto in classifica e l'accesso alla seconda fase nazionale dei playoff il prossimo 18 maggio. Tradotto, ora il Padova è atteso da un mese in cui potrà ricaricare le pile in vista dei playoff, tanto a livello fisico, quanto, soprattutto, a livello emotivo. Debutto migliore per Oddo non poteva esserci. E fin qui il miele. Il 2 a 0 all'Atalanta non tragga in inganno però: i ragazzi terribili di Modesto hanno messo ripetutamente in difficoltà i ragazzi di Oddo, con due legni, salvati dalle super parate nella ripresa di Antonio Donnarumma in formato Superman ed abili nel capitalizzare al massimo due lampi di Cretella e Fusi nel giro di cinque minuti nel primo tempo. Sempre nel secondo tempo da segnalare un paio di situazioni non sfruttate in contropiede dai biancoscudati, ma in fondo il calcio è un gioco che richiede poco: un portiere che para e i gol dei giocatori di movimento.

Il primo tempo

Oddo cambia poco tatticamente e negli uomini. Confermato il 4-3-3 con Cretella nel ruolo di vice Varas e con il tridente composto da Capelli, Bortolussi e Valente. I primi 10' per il Padova sono di completa apnea, con l'Atalanta che parte forte sulle ali dell'entusiasmo del 4 a 1 di sette giorni fa contro la Pro Patria. Palestra al 3' fa tutto bene a destra, ma il suo mancino a rientrare da dentro l'area di rigore si perde sul fondo. Trascorrono cinque minuti e Vlahovic coglie il palo dopo una bella azione. Tutto sembra andare in direzione lombarda, ma intorno al 15' si vedono le prime crepe difensive, quando Comi ciccando il pallone in area per questione di centimetri non provoca un comico autogol. È il preludio alla rete del vantaggio di Cretella, un missile terra-aria dai 25 metri che si insacca all'incrocio dei pali. Primo gol in campionato per il centrocampista napoletano, secondo conteggiando anche quello in Coppa Italia contro la Giana Erminio lo scorso 7 novembre, con dedica speciale. Il numero 58 biancoscudato nell'esultanza prende il pallone e lo infila sotto la maglia all'altezza della pancia per la nascita dei prossimi mesi del piccolo Armando.

L'invenzione del centrocampista campano mette le ali ai piedi agli uomini di Oddo e al 23' arriva il raddoppio. I nerazzurri sbagliano in disimpegno e per Fusi, dal limite, è troppo facile bucare con una botta sotto la traversa l'incolpevole Vismara. L'ex Sangiuliano concede il bis in casa dopo il centro pre pasquale con la Pergolettese e sale a tre reti stagionali tra campionato (2) e Coppa. Dopo il doppio scatto biancoscudato, la gara entra in una fase di eclissi, con nessuna occasione da ambo le parti e con l'Atalanta che gestisce il pallone senza trovare sbocchi verso Donnarumma.

Il secondo tempo

Si riparte con due cambi in casa Atalanta, con De Nipoti e Diao al posto degli incosistenti Jimenez e Capone. A differenza della prima frazione, questa volta il Padova crea i presupposti per il tris, ma prima Bortolussi e poi Capelli, rispettivamente al 50' e al 51', non agganciano o si fanno chiudere al momento del tiro. Da questo momento in poi inizia il Donnarumma Show, con almeno 4 super interventi salva risultato rispettivamente su Vlahovic (52') e poi nel giro di un minuto si esalta nell'ordine su Mendicino, Muhameti e De Nipoti, prima di essere graziata dal palo con Palestra. In mezzo a questo personale "Antonio contro la Dea", c'è spazio per un'occasione divorata da Capelli al 59', ma anche per un paio di chiusure. Nel finale Dezi spreca malamente l'ultimo passaggio in contropiede, ma resta il 2 a 0. Il secondo posto è realtà, ora la squadra padovano può tirare finalmente il fiato nelle ultime due gare di stagione regolare contro Fiorenzuola e Triestina.

Questo il tabellino dell'Euganeo:

PADOVA-ATALANTA U23 2-0

PRIMO TEMPO 2-0

MARCATORI Cretella (P) al 18' p.t., Fusi (P) al 24' p.t.

PADOVA (4-3-3)

Donnarumma 8,5; Kirwan 6,5, Delli Carri 7, Faedo 6, Favale 6; Fusi 7 (dal 37' s.t. Perrotta s.v.), Crisetig 6, Cretella 7 (dal 21' s.t. Dezi 6); Capelli 5,5 (dal 21' s.t. Tordini 6), Bortolussi 6,5 (dal 28' s.t. Zamparo 6), Valente 6 (dal 28' s.t. Palombi 6)

PANCHINA Mangiaracina, Zanellati, Villa, Radrezza, Bianchi

ALLENATORE Oddo 6,5

ATALANTA U23 (3-4-2-1)

Vismara 6; Berto 6, Comi 5,5, Ceresoli 5,5; Palestra 6,5, Gyabuaa 6 (dal 14' s.t. Mendicino 6), Panada 5,5 (dal 14' s.t. Muhameti 6), Ghislandi 6 (dal 24' s.t. Bernasconi 6); Jimenez 5,5 (dal 1' s.t. De Nipoti 6,5), Capone 6 (dal 1' s.t. Diao 5); Vlahovic 6,5

PANCHINA Dajcar, Avogadri, Cissé, Solcia, Regonesi, Chiwisa

ALLENATORE Modesto 6

ARBITRO Rispoli di Locri

ASSISTENTI DI LINEA Romagnoli-Mambelli

AMMONITI Panada (A), Vlahovic (A), De Nipoti (A) per gioco scorretto, per comportamento non regolamentare, per proteste

NOTE Paganti 1.766, Abbonati 2.449, Incasso Paganti di 7.054,90 euro Tiri in porta 4-6 (con due pali). Tiri fuori 2-5. In fuorigioco 1-3. Angoli 2-3. Recuperi: p.t. 1’, s.t. 5’