Padova, all'assalto dell'Arzignano e un primo posto da confermare

Più forte dell'emergenza offensiva, anche dopo due pareggi di fila, Mister Torrente alla vigilia del trittico da vivere in apnea nei prossimi otto giorni composto d'Arzignano, Renate e per chiudere il Vicenza al Menti il 29 ottobre alle 14.00, manda un chiaro segnale a tutto l'ambiente: ritrovare la vittoria al più presto perché «vogliamo rimanere lassù e sappiamo che tutto è nelle nostre mani». Parola d'ordine di Torrente? Un rotondo "A-T-T-A-C-C-A-R-E" di berlusconiana memoria, con buona pace dell'etichetta di tecnico pragmatico e difensivista che gli è stata appiccicata addosso nel corso della carriera. Il Padova pronto a scendere in campo nel derby contro l'Arzignano, per dirla alla Nico Cereghini "ha il casco in testa ben allacciato, le luci accese" con la voglia di osare per confermarsi in cima alla classifica. Alla luce del pari senza gol di venerdì sera tra Triestina e Vicenza, anche con una mezza idea di prima fuga stagionale.

«Tutto nelle nostre mani»

Russini out, Palombi pure, Liguori idem, senza dimenticare i forfait di Perrotta e Cretella, eppure Torrente non specula e nonostante le pesanti assenze nel reparto offensivo conferma il solito Padova arrembante di queste prime giornate. Spazio alle due punte, con il rilancio dal 1' di De Marchi al fianco di Bortolussi per tornare a fare i tre punti che mancano da 180'. A Sesto San Giovanni l'unica cosa da rimproverare ai biancoscudati è la poca concretezza sottoporta, ma in termini d'intensità e fluidità di manovra, almeno per 70', il congegno patavino ha confermato le sensazioni zuccherose del filotto di 5 affermazioni di fila tra settembre ed ottobre. Resettare e ripartire è fondamentale, anche per onorare i 403 tifosi padovani pronti a supportare il biancoscudo al Dal Molin.

L'Avversario

A corto muso. La squadra di Bianchini, quest'ultimo in sella al club giallazzurro da 3 stagioni, arriva da un periodo di grande forma con 4 vittorie di misura nelle ultime 5 e con lo scalpo, non più tardi di una settimana fa, del Novara grazie a Parigi. Sarà il prodotto del vivaio dell'Atalanta uno dei giocatori da tenere sott'occhio insieme al talentino scuola Hellas Verona Denis Cazzadori. Basso profilo nel pre gara per mister Bianchini: «Andiamo ad affrontare una bella partita contro la prima in classifica, per noi deve essere un privilegio e un orgoglio giocare contro una realtà così importante. Dovremo fare una gara attenta, con tanta voglia di sacrificarsi e tanto tanto coraggio».

La Probabile Formazione del Padova

Confermato il solito 3-5-2 con Donnarumma tra i pali, la linea difensiva a 3 composta da Delli Carri, Crescenzi e Belli. In mezzo la regia di Radrezza supportata dal fosforo e la fantasia rispettivamente di Fusi e Varas, mentre le corsie laterali saranno presidio di Capelli e Villa. In avanti, come detto, spazio alle due torri, Bortolussi e De Marchi. Torrente vuole coraggio e al netto della coperta corta vuole cercare di assaltare la gara con gli uomini più in forma a disposizione.

Questi i convocati di mister Torrente:

PORTIERI: Donnarumma, Mangiaracina, Zanellati

DIFENSORI: Belli, Calabrese, Crescenzi, Delli Carri, Kirwan, Favale, Granata, Villa

CENTROCAMPISTI: Bianchi, Capelli, Dezi, Fusi, Radrezza, Tiveron, Varas

ATTACCANTI: Beccaro, Bortolussi, De Marchi, Montrone

Padova (3-5-2): Donnarumma; Delli Carri, Crescenzi, Belli; Capelli, Fusi, Radrezza, Varas, Villa; Bortolussi, De Marchi

La Probabile Formazione dell'Arzignano

Nessuna sorpresa in casa berica, con il collaudatissimo 4-3-1-2 di Bianchini. Boseggia sarà protetto dal pacchetto difensivo composto da Davì, Milillo, Piana e Bernardi. Centrocampo a tre con Lakti, Casini e Bordo, mentre sulla trequarti occhio alle giocate dell'elegante Barba. In avanti si continua con Parigi e Cazzadori.

Arzignano (4-3-1-2): Boseggia; Davì, Milillo, Piana, Bernardi; Lakti, Casini, Bordo; Barba; Parigi, Cazzadori

Il resto della 9°giornata

Venerdì 20 Ottobre, ore 20:45

Triestina-Vicenza 0-0

Trento-Pro Sesto 3-1 48' Bruschi (PS), 68' Attys (T), 75' Vitturini (T), 80' Petrovi? (T)

Atalanta U23-Legnago Salus 1-0 90'+2' Cissé (A23)

Virtus Verona-Fiorenzuola 1-0 87' Casarotto (VV)



Sabato 21 Ottobre, ore 16:15

Lumezzane-Giana Erminio

Renate-Pro Patria

Pro Vercelli-Pergolettese



Sabato 21 Ottobre, ore 16:15

Mantova-Novara



Sabato 21 Ottobre, ore 20:45

Albinoleffe-Alessandria

Arzignano-Padova

La Classifica della Serie C girone A

Padova 18, Virtus Verona 17,** Mantova 17, Triestina 17**, Renate 15, Vicenza 15**, Pro Vercelli 14, Pergolettese 13, Legnago 13**, Arzignano 13, Trento 12**, Atalanta U23 11, Lumezzane 10, Pro Sesto 9**, Pro Patria 9, Albinoleffe 8, Giana Erminio 7, Fiorenzuola 6**, Novara 4, Alessandria 1*

*una partita in meno **una partita in più

Dove guardare Arzignano-Padova

L’incontro sarà trasmesso in diretta tv da Sky al canale Sky Sport numero 254 del satellite. I clienti Sky potranno seguire Arzignano-Padova anche in diretta streaming grazie all’app SkyGo e su Now TV.