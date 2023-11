La panchina fa la differenza, il Padova vince il primo round contro la Giana Erminio

Serie C

Serie C Girone A

Squadra in casa

Squadra in casa Padova

Missione compiuta, ma che fatica! Il Padova sblocca la pratica Giana Erminio solo nel finale con due gol provenienti dalla panchina a firma Liguori, su rigore, e Kirwan, regalandosi una notte al primo posto in classifica in compagnia della Triestina, dominante ad Alessandria, e il Mantova, atteso domenica pomeriggio dalla Pergolettese. Con questo successo Torrente torna a sorridere all'Euganeo, cosa che non avveniva dallo scorso 24 settembre, con il 2 a 0 con la Virtus Verona.

Gara decisamente complessa per i biancoscudati, risolta dai subentrati, esattamente come previsto dal tecnico.

IN AGGIORNAMENTO

Questo il tabellino del match dell'Euganeo:

PADOVA-GIANA ERMINIO 3-1

PRIMO TEMPO 1-0

Marcatori: Varas (P) al 6' p.t.; Fumagalli (GE) all'11 s.t., Liguori (P) su rigore al 38' s.t., Kirwan (P) al 48' s.t.

Padova (3-5-2): Donnarumma 6,5; Delli Carri 6, Crescenzi 6, Belli 6; Capelli 5,5 (dal 42' s.t. Kirwan 6,5), Fusi 6 (dal 30’ s.t. Cretella 6), Radrezza 6 (dal 42' s.t. Bianchi s.v.), Varas 7, Villa 5,5 (dal 21’ s.t. Favale 6); Bortolussi 6,5, Palombi 6 (dal 21’s.t. Liguori 7)

PANCHINA Mangiaracina, Zanellati, Perrotta, Granata, Calabrese, Dezi, De Marchi

ALLENATORE Torrente 6,5

Giana Erminio (4-3-1-2): Zacchi 6; Previtali 6 (dal 40' s.t. Piazza), Ferrante 6 (dal 40' s.t. Barzotti s.v.), Minotti 5,5, Caferri 5,5 ; Marotta 6 (dal 33' s.t. Pinto s.v.), Franzoni 6, Groppelli 6,5 (dal 33' s.t. Boafo s.v.); Ballabio 6; Fall 6, T.Fumagalli 6,5 (26’st Verde 6)

PANCHINA Pirola, G.Fumagalli, Messaggi, Lamesta, Perna, Ferrante, Corno

ALLENATORE Chiappella 6

ARBITRO: Maria Marotta

AMMONITI Fusi, Previtali, Crescenzi, Varas per gioco scorretto

NOTE Tiri in porta 6-3. Tiri fuori 11-12. In fuorigioco 0-. Angoli 5-4. Recuperi: p.t 2’, s.t. 6’