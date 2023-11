Padova, ecco Palombi e Liguori nel primo round contro la Giana Erminio

Con ancora negli occhi il cucchiaio tripallico di Igor Radrezza del derby, il Padova torna a concentrarsi sul campionato. C'è da ritrovare la vittoria dopo il doppio pari con Renate e Vicenza che è valso la testa della classifica in favore del Mantova, c'è da ritrovare i tre punti che mancano in casa addirittura dal 24 settembre, 2 a 0 alla Virtus Verona. Nella 12esima giornata di campionato a fare visita all'Euganeo arriva la Giana Erminio di coach Chiappella. Calcio d'inizio sabato 4 novembre alle ore 18:30 ed occhio ai giochi ironici del calendario: martedì sempre all'Euganeo, il duello si rinnova, questa volta per i sedicesimi di Coppa Italia di Serie C

La situazione in casa Padova

Superato indenne l'ostacolo Vicenza, grazie ad una prestazione di qualità nel primo tempo e di carattere nella ripresa, Torrente torna a vedere la luce in fondo al tunnel, con il recupero dei suoi attaccanti, Simone Palombi e Michael Liguori. Sono loro la grande novità della sfida contro i lombardi, squadra da prendere con le mollissime, dato i dieci punti raccolti sui 12 totali lontano da Gorgonzola. Il derby ha lasciato belle vibrazioni, soprattutto per come è maturato. Ora, come riconosciuto da mister Torrente, è il tempo di andare oltre e misurarsi con la realtà delle gare "trappola" di questa stagione. La squadra è consapevole di questo, come ha riconosciuto Fusi in settimana. Attenzione altissima alle preventive in fase difensiva e maggiore concretezza in attacco, sono queste le chiavi della sfida del pomeriggio di sabato all'Euganeo.

La situazione in casa Giana Erminio

Dall'altra parte della barricata, il tecnico Andrea Chiappella invita alla prudenza e fa professione di umiltà, almeno sulla carta, con la sua Giana Erminio. «Veniamo all'Euganeo con grande rispetto nei confronti dei biancoscudati, perché senza umiltà si rischia di uscire da queste partite con le ossa rotte. Ci vorrà una proposta di gioco di qualità, per non restare in balia dell'avversario. Il Padova ha tutte le carte in regola per recitare un ruolo da protagonista in questo campionato. Ha una rosa importante ma, ancora di più, mi ha colpito la sua unità di intenti, testimoniata dai pochissimi gol subiti. Per quanto riguarda noi, siamo incappati in qualche passo falso davanti ai nostri tifosi mentre abbiamo ottimizzato le gare in trasferta. Dobbiamo essere bravi ad invertire la rotta, perché la salvezza passa anche dalle nostre mura»?. Occhio alla F2, i gemelli del gol Fall-Fumagalli, già 8 reti in due in questa stagione.

La Probabile Formazione del Padova

Si continua sul solco delle ultime sfide, con un Palombi o Liguori in più in avanti. Uno dei due sembra pronto a partire dal 1' contro la Giana con Bortolussi. A perdere la titolarità sarà De Marchi, apparso sottotono in queste uscite. Per il resto avanti con i titolarissimi. Confermato il 3-5-2 con Donnarumma tra i pali, la difesa meno battuta del campionato composta da Delli Carri, Crescenzi e Belli, anche se Granata è entrato bene a Vicenza e scalpita per un posto dall'inizio. In mezzo c'è il rinvigorito Radrezza supportato da Fusi e Varas, mentre le corsie laterali saranno presidio di Capelli e Villa con Kirwan e Favale pronti a subentrare.

Questi i convocati di mister Torrente:

PORTIERI: Donnarumma, Mangiaracina, Zanellati

DIFENSORI: Belli, Calabrese, Crescenzi, Delli Carri, Kirwan, Favale, Granata, Villa, Perrotta

CENTROCAMPISTI: Bianchi, Capelli, Dezi, Fusi, Radrezza, Varas, Cretella

ATTACCANTI: Bortolussi, De Marchi, Palombi, Liguori

Padova (3-5-2): Donnarumma; Delli Carri, Crescenzi, Belli; Capelli, Fusi, Radrezza, Varas, Villa; Bortolussi, Palombi (De Marchi)

La Probabile Formazione della Giana Erminio

Diana, per sua stessa ammissione, ha l'imbarazzo della scelta in ogni reparto. Recuperi in vista per De Maio, Rossi e Tronchin, con il consueto 3-5-2 come sistema di gioco di riferimento. In porta intoccabile Confente, mentre la difesa dovrebbe essere composta da Ierardi, Golemic e De Maio. In mezzo il grande ex Ronaldo, coadiuvato da Proia e Cavion, mentre sulle fasce spazio per De Col e Costa. In avanti sicuro di una maglia Ferrari, mentre il suo partner sarà uno tra Pellegrini e Della Morte

Giana Erminio (4-2-3-1): Zacchi; Previtali, Minotti, Caferri; Marotta, Franzoni; Lamesta, Barzotti, Fumagalli; Fall.

Il resto della 12°giornata

Venerdì 3 Novembre 2023, ore 20:45



Arzignano-Vicenza 0-1

Pro Patria-Lumezzane 0-2

Pro Sesto-Renate 1-1

Virtus Verona-Trento 4-0

Sabato 4 Novembre 2023, ore 16:15



Alessandria-Triestina

Legnago-Pro Vercelli



Sabato 4 Novembre 2023, ore 18:30



Padova-Giana Erminio

Novara-Albinoleffe



Domenica 5 Novembre, ore 16:15

Mantova-Pergolettese

Domenica 5 Novembre, ore 16:15



Atalanta U23-Fiorenzuola



La Classifica della Serie C girone A

Mantova 26, Triestina 23, Padova 23, Virtus Verona 23*, Pro Vercelli 20, Vicenza 19*, Renate 18*, Atalanta U23 17, Pergolettese 16, Trento 16*, Arzignano 16*, Legnago 13, Albinoleffe 13, Lumezzane 13*, Pro Patria 12*, Giana Erminio 12, Pro Sesto 11*, Fiorenzuola 9, Alessandria 6, Novara 5

Dove guardare Padova-Giana Erminio

L’incontro sarà trasmesso in diretta tv da Sky al canale Sky Sport numero 254 del satellite. I clienti Sky potranno seguire Padova-Giana Erminio anche in diretta streaming grazie all’app SkyGo e su Now TV.