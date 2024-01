Mantova così si gioca solo in paradiso! Manita al Padova, i biancoscudati perdono (malamente) l'imbattibilità

Solo il Mantova può perdere questo campionato? A leggere il verdetto dello scontro diretto dell'Euganeo contro un Padova troppo brutto per essere vero, viene da dire di si. Gli uomini di Possanzini stravincono 5 a 0, ma andando oltre i numeri, quanto visto nella serata di lunedì è stato un dominio sotto tutti i punti di vista da parte dei virgiliani: tecnico, mentale ed emotivo. In certi momenti sembrava di rivedere il leggendario Barcellona-Real Madrid 5-0 del 29 novembre 2010. Manita Mantova, Caporetto Padova. Torrente crolla a -7 in graduatoria, ma più che la sconfitta nelle proporzioni, spaventa la differenza vista con la capolista. Adiòs imbattabilità, nel peggiore dei modi possibile con i biancoscudati che tornano a perdere in casa in campionato un anno dopo. In quel caso era la Pergolettese di Villa e Varas, questa volta è il Mantova delle meraviglie. Si interrompe a 23 risultati utili consecutivi la striscia di Torrente, comunque da record. Chapeau per il percorso, però non sono ammissibili contraccolpi psicologici. Parola d'ordine, rialzare la testa e cercare di risalire la china fin da subito contro il Legnago. Sarà facile dimenticare la scoppola dell'Euganeo, una delle peggiori della storia interna dei biancoscudati davanti agli splendidi 8157 spettatori della serata? Probabilmente no, ma il Padova ha l'obbligo morale di azzerare già da domani perché ci sono ancora 18 partite da qui alla fine. Mollare ora, sarebbe davvero un peccato.

Il Mantova Galuppa

Dopo il minuto di silenzio in memoria del giornalista scomparso Andrea Moretto, il Mantova domina all'Euganeo dal primo all'ultimo secondo. Nonostante le premesse dei minuti iniziali, con i patavini aggressivi ed alti in fase di primo pressing, gli uomini di Possanzini confermano i motivi per cui sono primi in classifica. Palla che gira veloce con Burrai che gioca su pochi metri quadri, ma fa sudare - eccome - la pelota, Radaelli, di professione terzino, uomo ovunque, un po' regista, un po' ala tornante, le due mezzali Muroni e Trimboli imprendibili per Fusi e Varas, con Mensah e Fiori enigmi per l'ex difesa meno battuta del campionato. E poi ecco la variabile impazzita Galuppini, sempre abile a tagliare dentro al campo sui movimenti in profondità ad allungare di Mensah. Sorprende molto poco che la prima occasione ospite arrivi proprio su una conclusione di Galuppini al 6', Donnarumma rispondepresente. Un giro di lancette dopo è ancora Galuppini, questa volta a destra, a spaventare con un tiro cross la difesa del Padova, decisamente in apprensione, ma il pallone si perde sul fondo.

I biancoscudati, soffocati in ogni angolo del campo dal pressing furibondo del Mantova, vanno in apnea anche sulle palle inattive, come al 15', con Burrai che pesca smarcato sul secondo palo Brignani, ma il centrale mantovano non inquadra lo specchio da due passi. Due minuti dopo è il solito Galuppini a liberare sull'out sinistro tutto solo Fiori, che entra in area di rigore e fa partire un rasoterra su cui Donnarumma si esalta in corner. Il Padova? Tutto nell'occasione del 22' con Liguori chiuso alla disperata da Brignani.



Troppo Mantova per questo Padova

Nel momento di maggiore equilibrio della gara, ecco il vantaggio del Mantova che farà discutere. Palla inattiva sulla destra, sul punto di battuta il solito destro educatissimo di Burrai che scodella al centro dove puntuale c'è Redolfi, che insacca in solitaria di testa alle spalle dell'incolpevole Donnarumma. Peccato che sulla partenza in terzo tempo del centrale difensivo virgiliano, quest'ultimo si libera di Villa spingendolo platealmente a terra. Con il VAR questa rete sarebbe stata quanto meno rivista, se non annullata. Torrente è un fiume di rabbia con il quarto uomo, più di qualche biancoscudato circonda Arena, ma il direttore di gara indica il centro del campo. Per il centrale di Possanzini seconda rete di fila dopo quella in chiusura di anno contro il Legnago. Sotto shock per lo svantaggio, i patavini rischiano di crollare sotto i colpi di Radaelli (rasoterra afferrato da Donnarumma) e soprattutto con Trimboli al 35', con la girata a lato da pochi passi dopo un grande assist di Mensah dalla destra. Nella mareggiata del primo tempo, il Padova si riaffaccia in avanti nel finale con Capelli e Bortolussi, ma la mira fa difetto ed è l'inizio del disastro. Ad inizio ripresa ci sono gli stessi 22 in campo e la musica resta la stessa: Mantova padrone, Padova in rincorsa. Logico il raddoppio al 51' a firma di Fiori, con un rasoterra a giro da esteti del gioco al termine di un'azione palla a terra da applausi. Dopo i due gol divorati nel primo tempo, ecco il quarto sigillo stagionale per l'ex Vastogirardi, lo scorso anno agli ordini di Tommaso Coletti.

Scossa Tordini, sentenza Galuppini

Torrente dopo il bis mantovano lancia nella mischia Palombi e il neo acquisto Tordini per Bortolussi e Capelli con conseguente cambio di sistema di gioco per mettersi a specchio con i Possanzini Boys. Proprio l'ex Lecco si mette subito in luce al 56', ma Festa si guadagna il 6 in pagella con un intervento plastico in angolo. Resterà l'unico tiro in porta della partita. I cambi sembrano dare brio ai biancoscudati, ma è solo un miraggio. Il guizzo al 60' di Muroni spaventa l'Euganeo, che riprende colore due minuti dopo con Palombi, anche se la girata dell'ex Lazio si perde a lato di pochissimo. Capita l'antifona Galuppini, una sorta di centravanti ombra dalla destra, al 68' decide di chiudere la contesa e con un mancino imparabile sigla il 3 a 0.

Finale molle, è una manita

Nei minuti restanti c'è spazio per le proteste di Liguori per un mancato rigore concesso al 73' e per l'occasione su punizione di Favale, pallone sul fondo di poco. Tutto finito? Macché. Gli uomini di Possanzini non si accontentanto e al 93' trovano il poker con Bragantini e infine la manita con Weiser, diciasettesimo marcatore stagionale per i mantovani. E con questa vittoria sono 50 punti in classifica per il Mantova dei record. Per il Padova, ex dei record, l'imperativo è rialzare la testa, per non gettare in mare una stagione fino a questo momento decisamente positiva.

Questo il tabellino della gara dell'Euganeo:



PADOVA-MANTOVA 0-5

PRIMO TEMPO 0-1

MARCATORI Redolfi (M) al 28' p.t.; Fiori (M) al 6' s.t., Galuppini (M) al 23' s.t., Bragantini (M) 48' s.t., Wieser (M) al 50' s.t



PADOVA (3-5-2)

Donnarumma 6; Belli 4,5, Delli Carri 4 (dal 30' s.t. Kirwan s.v.), Perrotta 5; Capelli 4,5 (dal 8' s.t. Tordini 6), Fusi 5, Radrezza 4,5, Varas 4,5 (dal 37' s.t. Bianchi s.v.), Villa 5 (dal 30' s.t. Favale s.v.); Liguori 5, Bortolussi 4,5 (dal 8' s.t. Palombi 5,5)

PANCHINA Mangiaracina, Zanellati, Crescenzi, Calabrese, Grosu, Granata, Caporello, Dezi, De Marchi

ALLENATORE Torrente 5



MANTOVA (4-3-3)

Festa 6; Radaelli 7,5, Redolfi 7, Bignani 7, Panizzi 6,5; Muroni 7 (dal 37' s.t. Bani s.v.), Burrai 7,5, Trimboli 7 (dal 25' s.t. Wieser 6,5); Galuppini 8 (dal 29' s.t. Bragantini 6,5), Mensah 7 (dal 29' s.t. Monachello 6), Fiori 7,5 (dal 37' s.t. Bombagi s.v.)

PANCHINA Sonzogni, Celesia, De Benedetti, Cavalli, Fedel, Napoli, Argint, Maggioni, Giacomelli

ALLENATORE Possanzini 8

ARBITRO Arena di Torre del Greco 5,5

ASSISTENTI Pedone 6 - Cerilli 5,5

AMMONITI Delli Carri (P), Trimboli (M), Varas (P), Perrotta (P) per gioco scorretto, mister Possanzini (M) per proteste

NOTE Spettatori 8157, Incasso 72.629,20 €. Tiri in porta 1-7. Tiri fuori 3-2 In fuorigioco 3-0. Angoli 6-3. Recuperi: p.t. 2’, s.t. 5’