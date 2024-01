L'Euganeo delle grandi occasioni per spingere il Padova contro la capolista Mantova

L'attesa è praticamente finita e finalmente il Padova ritorna in campo. L'Euganeo delle serate magiche, con quasi 8.000 tifosi, è pronto ad accogliere il big match della prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C girone A: Padova-Mantova, calcio d'inizio ore 20:30 lunedì 8 gennaio.

Decisiva? No grazie, anche se è innegabile che sia una gara importante. Più per il Padova che per il Mantova? A guardare i numeri si direbbe 'certo'. al tempo stesso la squadra di Torrente resta l'unica imbattuta del campionato e si sa, la regolarità, alla lunga, paga. Il -4 in classifica non lascia indifferenti, ovvio, ma più che la distanza numerica in graduatoria - in fondo poi mancano 18 partite alla fine - questa sfida può rappresentare uno spartiacque emotivo di non poco conto per ambo le compagini.



L'atmosfera della gara

La migliore difesa contro l'attacco più prolifico, la squadra imbattuta contro quella con più successi, Torrente contro Possanzini, Liguori contro Galuppini, Radrezza contro Burrai e chi più ne ha più ne metta. Duello di mondi e modi di vedere il calcio, duello di grandi giocatori per la categoria, con un solo obiettivo: la vittoria. Il tecnico biancoscudato è apparso decisamente sereno alla vigilia, sulla scia anche dell'ottima chiusura di 2023 e dalle notizie sul mercato, con l'approdo dell'elettrico trequartista Tordini dal Lecco. Vibrazioni diverse in casa virgiliana, con Possanzini fintamente rilassato in conferenza stampa, 'abile' a giocare allo 'scaricapressione', addossando in modo surreale tutta l'importanza della sfida tutta sulle spalle del Padova, come se il Mantova fosse una novella "Alice" nel paese delle meraviglie dell'alta classifica.

Vuoi vedere che la squadra in ritiro a Veronello dal primo gennaio per preparare questa gara sono gli uomini di Torrente e non i suoi? Scherzi a parte, i virgiliani arrivano all'Euganeo forti del +4 proprio sui Torrente boys con 47 punti in classifica. Avere a disposizione un doppio risultato da gestire dovrebbe lasciare tranquillo Possanzini, tanto più che il nuovo anno si è aperto con l'arrivo del tanto sospirato puntero, Bombagi dal Catanzaro.

Le difficoltà della gara sono note: il Mantova cercherà di imporre il proprio gioco in modalità "dezerbiana" - se così si può dire - facendo tanto possesso e verticalizzando improvvisamente su Galuppini e Mensah attraverso il cervello dalla squadra Burrai. Soffocare i tre sarà una delle chiavi tattiche della gara in casa biancoscudata.

La situazione in casa Padova

Torrente in conferenza stampa ha smorzato le dichiarazioni provenienti dalla sponda opposta, concentrandosi esclusivamente sui suoi: «Siamo molto motivati e vogliamo fare nostra questa partita. Il Mantova gioca con un'identità ben precisa, ma noi giochiamo in casa e vogliamo vincere. Noi non ci snatureremo». Tradotto, Torrente è pronto a proprre la squadra vittoriosa contro la Triestina lo scorso 22 dicembre. In porta sicuro del posto il capitano Antonio Donnarumma, mentre in difesa ritorna confermata la BDP vista a Trieste, con Belli, Delli Carri e Perrotta. Probabile nuova panchina per Crescenzi, anche se la sua esperienza potrebbe tornare utile a gara in corso. A tutta fascia spazio per le corse di Capelli e Villa, mentre in mezzo ci sarà il classico trio composto da Fusi, Radrezza e Varas. In avanti spazio a Liguori e Bortolussi, con il neo acquisto Tordini e il recuperato De Marchi a fare compagnia a Palombi in panchina.

PORTIERI: Donnarumma, Mangiaracina, Zanellati

DIFENSORI: Belli, Calabrese, Delli Carri, Favale, Granata, Kirwan, Perrotta, Villa, Crescenzi, Grosu

CENTROCAMPISTI: Bianchi, Capelli, Dezi, Fusi, Radrezza, Varas

ATTACCANTI: Bortolussi, Liguori, Palombi, Tordini, De Marchi

PADOVA (3-5-2): Donnarumma; Belli, Delli Carri, Perrotta (Crescenzi); Capelli, Fusi, Radrezza, Varas, Villa; Liguori, Bortolussi

La situazione in casa Mantova

Una settimana di ritiro a Veronello e le sensazione di avere il match ball per ipotecare il campionato. Con queste premesse il Mantova si avvicina alla supersfida dell'Euganeo, forte di più di 1000 tifosi al seguito e del classico gioco a 'nascondino' nelle dichiarazioni del pre partita: «Sappiamo il valore del Padova: è stato costruito per vincere, ha una rosa forte, un allenatore bravo e non ha mai perso. In teoria sono loro i favoriti, non noi: sono dunque tranquillo e non voglio dare troppo peso alla partita», il Possanzini pensiero. Fari puntati su Galuppini, già 8 reti, e sul centrale difensivo Bignani, mortifero di testa su calcio piazzato a quota 5 reti. Altri numeri per capire la montagna che attende i biancoscudati? 15 vittorie in campionato, 16 giocatori mandati in gol, 36 reti totali (miglior attacco del girone), Burrai e Mensah a quota 6 assist. I lombardi hanno chiuso l'anno con 5 affermazioni consecutive e sono imbattuti da 11. Eppure, durante tutta la settimana l'ambiente biancorosso ha lavorato con discrezione, sottolineando sui mass media la differenza del monte ingaggi delle due squadre, con il Mantova a quota 2 milioni e 733mila contro 4 milioni e 681mila del biancoscudo. Come se in campo ci andassero gli stipendi e non i giocatori...

MANTOVA (4-3-3): Festa; Radaelli, Redolfi, Bignani, Panizzi; Muroni, Burrai, Trimboli; Fiori, Mensah, Galuppini

Il programma della 20°Giornata

Sabato 6 gennaio

AlbinoLeffe-Vicenza 0-0

Novara-Alessandria 1-0

Virtus Verona-Atalanta U23 0-1

Giana Erminio-Pro Patria 1-2

Domenica 7 gennaio

Arzignano-Legnago 1-1

Renate-Fiorenzuola 3-1

Trento-Triestina 0-1

Pro Sesto-Pergolettese 0-2

Lunedi 8 gennaio

20.30 Padova-Mantova

20.45 Lumezzane-Pro Vercelli

La Classifica della Serie C girone A

Mantova 47*, Padova 43*, Triestina 42, Atalanta U23 33 Pro Vercelli 32, Giana Erminio 30, Vicenza 30, Virtus Verona 28, Albinoleffe 26, Arzignano 26, Renate 26, Legnago 25, Lumezzane 25*, Trento 25, Pergolettese 23,Pro Patria 22, Novara 18, Pro Sesto 16*, Fiorenzuola 14, Alessandria 13

*una gara in meno

Dove guardare Padova-Mantova

Padova-Mantova sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, Sky Sport e potrà essere vista anche in streaming su Now Tv e Sky Go.