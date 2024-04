Padova, mister Oddo: «Contro la Triestina non sono convocati i diffidati, da qui alla fine tutto è importante»

Il derby nel presente e poi la marcia di avvicinamento ai playoff entrerà nel vivo, con venti giorni di stacco sino a sabato 18 maggio, giorno della prima gara di post season. Contro la Triestina mister Oddo vuole chiudere in bellezza la stagione regolare e soprattutto ottenere risposte positive da chi in questa stagione ha giocato meno. Anche se in ballo non c'è nulla, con il Padova sicuro del secondo posto e la Triestina della quarta posizione, il derby del Paron è una gara da affrontare con lo spirito giusto e con la voglia di ben figurare: «Le motivazioni non dovranno mancare e sono passaggi molto importanti queste gare. Soprattutto da un punto di vista mentale, in cui devono subentrare fattori importanti. Il giocatore vero è quello che affronta la partita alla stessa maniera sempre. Così si allena la mentalità vincente, quella che dobbiamo avere fino alla fine. Non fare risultato può dare fastidio e creare malumori. Da qui alla fine è tutto importante e vincere contro la Triestina è un dettaglio che può essere importante. Io sono proiettato alla piena conoscenza della gara di domani e della conoscenza dei ragazzi. Ogni squadra che affronteremo ai playoff sarà forte e saranno partite difficilissime. La priorità va a noi stessi. La Triestina? Credo che conquistare il migliore 4° sia un vantaggio per loro e dovranno cercare di vincere. Noi dovremo superare le motivazioni da campo dei triestini».

A livello tattico si prosegue sul 4-3-3, con rotazioni importanti e soprattutto i diffidati Delli Carri, Fusi e Favale, quest'ultimo ancora in fase di recupero: «In allenamento sono molto contento di quello che stanno facendo i ragazzi. Le proposte e le indicazioni sono tante, non è semplice, ma per adesso vedo la volontà di provare a fare le cose. Al momento ci sono risposte precise, vedremo se contro la Triestina ne vedremo di ancora più definite. Esperimenti? Ogni avversario ha i suoi principi e noi dobbiamo sapere adattarci per rendere al meglio. I nostri principi sono importanti perché creano identità. Io non credo negli schemi fissi, ma nell'interpretare la gara da parte dei ragazzi. Non giocheranno e non saranno convocati i diffidati, meglio non rischiare. Gli undici che sceglierò saranno tra quelli non diffidati. Dietro ogni scelta ci sono tante valutazioni e sarà difficile individuare una formazione contro la Triestina. In questo gruppo si allenano tutti bene. I diffidati sono Delli Carri, Fusi e Favale. Contro la Triestina giocherà ancora Zanellati. Il titolare è Donnarumma, ma Zanellati è un ragazzo bravo e in questo momento ha più bisogno di giocare rispetto ad Antonio. Russini? Sta recuperando, ha ancora bisogno di qualche giorno. Venerdì ha fatto un po' di partitina e speriamo di recuperarlo per i playoff».

Sempre il tecnico biancoscudato sul periodo della squadra. «Amichevoli? Vediamo se ci sarà lo slittamento dei playoff, ma ci stiamo muovendo per fare due amichevoli probanti, simili come impegno a quello che ci attende in post season. Ad oggi siamo organizzati con le date per giocare il 18. Ovviamente se ci fosse uno slittamento ci saranno delle modifiche, anche nei carichi delle sessioni. Se ci saranno spostamenti, il problema sarebbe rimodellare il tutto. Prima si sa, meglio è. Se si dovrebbe sapere prima della partita sarebbe un problema. Crescenzi? Si è allenato poco e non partirà dall'inizio. È tornato in gruppo, è disponibile, ha fatto gli ultimi 3-4 allenamenti. Tra gli aggregati ci sarà il 2008 Targa».