Liguori è l'oro del Padova. Pro Sesto piegata, l'inseguimento continua

Liguori gol, ma che fatica! Il Padova centra la seconda vittoria di fila, mantiene il distacco invariato sul Mantova - vittorioso 3 a 0 in casa sulla Pro Patria - e torna ad assaporare i tre punti in casa dopo quasi un mese di digiuno. Riscattata la gara di Trento? Parzialmente, perché anche contro la Pro Sesto, penultima in classifica e 4 punti nelle ultime 11 partite, si sono viste le solite problematiche casalinghe dei biancoscudati contro avversari molto chiusi: aridità offensiva, poche idee e i solisti chiamati a cantare e portare la croce. Finché si vince tutto ok, per carità, anche perché la classifica fa segnare 58 punti, ergo c'è da applaudire Torrente e i suoi ragazzi.

Partenza Discreta

Torrente cambia poco rispetto alla squadra bella e pratica di Busto Arsizio. Favale fa rifiatare Villa, c'è Crisetig in cambina di regia al posto di Radrezza, mentre torna sull'amata fascia destra dell'attacco Liguori per un positivo Palombi. Dal canto suo Paci schiera un fluido 4-2-3-1 in fase di possesso, in grado di tramutarsi in un abbottonato 4-5-1 quando i lombardi si difendono con il ripiegamento di Sala sul centro destra e lo slittamento di Gattoni e Poli rispettivamente al centro e sul mezzo sinistro.

Ritmo piacevole all'inizio, anche se il pallino del gioco il Padova lo gradisce sempre poco per natura. Il primo squillo arriva al 9' con la solita azione a rientrare di Liguori, ma il suo tiro è sul fondo. Passano quattro giri di orologio e in una delle due transizioni rapide della prima parte di gara, Varas va al tiro dal limite costringendo Del Frate alla respinta sulla quale si avventa Fusi, che spara alto da ottima posizione. Lo spavento risveglia la Pro Sesto, protagonista al 14' con Balhouli, ma Donnarumma a fatica devia in corner.

Le Solite Difficoltà

Più trascorrono i minuti, più il Padova si ritrova nel solito film casalingo di queste ultime settimane. I biancoscudati rischiano poco difensivamente, ma in avanti le idee latitano, con i soli Liguori e Valente in grado di inventarsi qualcosa di rilevante, ma sempre in maniera estemporanea rispetto le idee collettive della squadra. Alla Pro Sesto costa poca fatica a contenere i ragazzi di Torrente nella fase centrale della frazione, dominata da nervosismo e quattro gialli estratti dal trapanese Virgilio.

A rianimare un Euganeo sonnacchioso ci pensa il solito Liguori. Prima il numero 21 reclama un possibile tocco di mano del 2004 Marianucci in area, mentre al 38', su un retropassaggio killer di Gattoni, colpisce il palo di prima intenzione. La risposta lombarda è tutta nel solito Bahlouli, in grado di impegnare Donnarumma da corner. Nel finale è il solito Fusi, con un bel cross dalla destra, a costringere Poggesi in diagonale difensiva a disinnescare il pericolo.

Ci Pensa Michael

La ripresa inizia senza cambi e con la scossetta di Valente su punizione disinnescata in angolo da Del Frate. È un segnale, seppure tenue, di una partita diversa. Per cambiarla definitivamente ecco la matta Liguori, perfetto regista e finalizzatore al 53' della rete spaccapartita. Il 21 del Padova raccoglie palla sulla destra, si accentra, scarica per Favale a sinistra e corre a tutta velocità al centro dell'area di rigore. Il terzino del Padova scodella un pallone laser perfetto per il calabrese, abile in terzo tempo a prendere il tempo a tutti e bucare Del Frate.

Ottava rete stagionale per il talento di Torrente, leader tecnico indiscusso della squadra, ma un plauso va anche a Favale, al terzo assist stagionale in meno di 700' minuti giocati. Il vantaggio apre spazi e libera di un macigno i ragazzi di Torrente, vicini al raddoppio al 60' sempre con Liguori, al termine di una azione palla terra orchestrata da Fusi e rifinita da Varas. Provvidenziale Maurizii a sventare ogni minaccia in angolo. Nella seconda parte della gara, complici i cambi, la Pro Sesto cerca di alzare il baricentro e Fornito al 61' si traveste da Liguori e sforbicia in area di rigore, facendo provare più di qualche brivido al pubblico.

Nel finale i padroni di casa patiscono relativamente poco le avanzate coraggiose, ma spuntate, della Pro Sesto, divorandosi il possibile bis con Palombi e Zamparo in contropiede. Alla fine va bene così. Il Padova ritrova la vittoria in casa e questa è la notizia più bella della serata dell'Euganeo.

Questo il tabellino della gara:



PADOVA-PRO SESTO 1-0

PRIMO TEMPO 0-0



MARCATORI Liguori (PD) all'8' s.t.



PADOVA (4-3-3)

Donnarumma 6; Kirwan 6, Delli Carri 6, Faedo 7, Favale 6,5; Fusi 6 (dal 38' s.t. Dezi s.v.), Crisetig 5,5 (dal 21' s.t. Radrezza 6), Varas 6; Liguori 7 (dal 38' s.t. Capelli s.v.), Bortolussi 5,5 (dal 27' s.t. Zamparo 6), Valente 6 (dal 21' s.t. Palombi 5,5)

PANCHINA Rossi, Zanellati, Perrotta, Belli, Villa, Cretella, Tordini

ALLENATORE Torrente 6,5



PRO SESTO (4-2-3-1)

Del Frate 6,5; Poggesi 6, Marianucci 5,5, Iotti 6, Maurizii 6,5; Gattoni 6, Poli 5,5; Fornito 6,5 (dal 27' s.t. Sereni 5,5), Sala 5,5 (dal 16' s.t. Basili 5,5), Bahlouli 6,5 (dal 37' s.t. Florio s.v.); Toci 5 (dal 17' s.t. Bruschi 5)

PANCHINA Formosa, Santarpia, D'Alessio, Palazzi, Boscolo Chio, Giorgeschi

ALLENATORE Paci 5,5

ARBITRO Virgilio di Trapani 6

ASSISTENTI Linari-De Vito

AMMONITI Crisetig (PD), Gattoni (PRS), Poli (PRS), Sala (PRS) per gioco scorretto, Liguori (PD) per comportamento non regolamentare, per proteste

NOTE Paganti 830 (di cui 21 ospiti) Abbonati 2.449, Incasso Paganti di 5.067 euro. Tiri in porta 4 (con un palo) - 3. Tiri fuori 5-2. In fuorigioco 1-1. Angoli 3-4. Recuperi: p.t. 0’, s.t. 4’