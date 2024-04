Il Padova chiude in bellezza! Triestina rimontata, ora la testa è tutta rivolta ai playoff

Cinque gol, tante emozioni, altrettanti errori e alla fine il Padova conclude con il sorriso la stagione regolare donando ai tifosi una vittoria nel derby del Triveneto contro la Triestina. I biancoscudati chiudono il campionato a quota 77, a -3 dal Mantova (magra consolazione), dimostrando di avere una più che discreta gamba in vista dei playoff. In attesa di possibili slittamenti o meno della post season, il successo sugli uomini di Bordin fornisce tanti buoni spunti per Oddo, che ha ottenuto le risposte che desiderava alla vigilia: punti, voglia di non mollare e gol. L'abbraccio collettivo finale tra giocatori e staff tecnico, quello ancora più forte ed emotivamente impattante con lo stadio e il tifo sono il segnale che questo Padova ai prossimi playoff vuole recitare un ruolo da sicura protagonista. Ci riuscirà?

Il primo tempo

Oddo, come previsto, mischia le carte proponendo il solito 4-3-3 con alcune variazioni sul tema rispetto Fiorenzuola, come Bortolussi al centro dell'attacco, Crisetig davanti alla difesa con Bianchi promosso dal 1', Belli e Faedo dietro. L'approccio alla gara è quello giusto da parte dei padovani, decisamente più pimpanti rispetto agli avversari, con Bortolussi particolarmente ispirato e vicino al gol in due occasioni con un bel diagonale e un tacco volante. La rete è nell'aria e arriva al 23' proprio con il 20 biancoscudato, abile ad accompagnare di testa un flipper impazzito in area di rigore su azione da calcio d'angolo. Nona marcatura in campionato per l'ariete marchigiano, decima stagionale. Una doppia cifra che fa ben sperare in vista playoff.

Come già successo in passato, dopo il vantaggio il Padova smette fatalmente di giocare, gestendo il possesso palla con discreto ritmo, ma soffrendo la reazione della Triestina che nel giro di tre minuti tra il 24' e il 27' sfiora per tre volte il pari con Vallocchia (conclusione centrale), Minesso (chiuso in corner da uno strepitoso Faedo) e Pavlev (Zanellati devia in corner). Cretella scalda i guanti a Matosevic al 34', ma al 40' Bianchi combina una frittata e si fa scippare il pallone al limite da Minesso, con quest'ultimo lesto a servire Vertainen, molto preciso con il piattone destro a battere l'incolpevole Zanellati. Terza rete consecutiva per la punta finlandese, decisamente caldo in questo rush finale.

Il secondo tempo

La ripresa comincia senza scossoni, ma al 55' la Triestina completa la rimonta con il neo entrato Redan, abile a sfruttare una dormita collettiva della difesa del Padova e insaccare all'incrocio dei pali dal centro dell'area di rigore. In occasione dell'azione, non perfetta la risalita della linea difensiva, con Belli e Faedo poco reattivi. Il centrale biancoscudato numero 72 si riscatta sette minuti inzuccando di testa la rete del pari. Assist di Dezi, entrato in campo con la faccia giusta. Per il centrale veronese, lungamente festeggiato dai famigliari ed amici presenti in Tribuna Ovest, secondo gol in campionato da gennaio.

Con i ritmi più blandi, la gara si apre a molteplici occasioni da una parte e dall'altra. Tordini al 67' per poco non sorprende Matosevic, un minuto dopo Minesso prova a travestirsi da Hernan Crespo e con il tacco volante cerca di sorprendere Zanellati, ben posizionato e puntuale nella parata. Con il passare dei minuti il Padova cresce d'intensità. Oddo cambia Varas, ammonito pochi minuti dopo il suo ingresso in campo, e all'81' i suoi scattano nuovamente avanti con una bella azione manovrata rifinita da Faedo in versione Rui Costa, abile a smarcare con un bel piattone Dezi, che dall'interno dell'area di rigore spedisce un rasoterra sul secondo palo imprendibile per Matosevic. È l'ultimo sussulto di una gara vivace, che il Padova ha voluto vincere di più rispetto ad una Triestina poco convinta e a tratti molto distratta in difesa.

Questo il tabellino dell'Euganeo:

PADOVA-TRIESTINA 3-2

PRIMO TEMPO 1-1



MARCATORI Bortolussi (P) al 23' p.t., Vertainen (T) al 40' p.t.; Redan (T) al 10' s.t., Faedo (P) al 17' s.t., Dezi (P) al 36' s.t.



PADOVA (4-3-3)

Zanellati 6; Belli 5,5, Faedo 6,5, Perrotta 6, Villa 6,5; Bianchi 5 (dal 12' s.t. Varas 6, dal 34' s.t. Radrezza s.v.), Crisetig 6, Cretella 6 (dal 12' s.t. Dezi 7); Capelli 6, Bortolussi 7 (dal 32' s.t. Zamparo s.v.), Palombi 5,5 (dal 13' s.t. Tordini 6)

PANCHINA Donnarumma, Mangiaracina, Targa, Crescenzi

ALLENATORE Oddo 6,5



TRIESTINA (3-5-2)

Matosevic 6; Ciofani 5,5, Rizzo 5,5, Anzolin 5,5; Germano 6, Vallocchia 6, Fofana 6,5 (dal 39' s.t. Lescano s.v.), Celeghin 6 (dal 30' s.t. Gunduz s.v.), Pavlev 5,5; Minesso 7 (dal 30' s.t. Jonsson s.v.), Vertainen 7 (dall'8' s.t. Redan 7)

PANCHINA Diakite, Agostino, El Azrak, Correia, Ballarini, D'Urso, Petrasso, Crosara, Moretti

ALLENATORE Bordin 5,5



ARBITRO Manzo di Torre Annunziata

ASSISTENTI DI LINEA Merciari-Fumarolo

AMMONITI Varas (P) per comportamento non regolamentare, Bordin (allenatore Triestina) per proteste

NOTE Paganti 1.838, Abbonati 2.449, Incasso Paganti di 13.309,50 euro Tiri in porta 6-4. Tiri fuori 2-3. In fuorigioco 0-3. Angoli 5-2. Recuperi: p.t. 0’, s.t. 0’