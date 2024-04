Serie C, Padova-Triestina: si chiude la stagione regolare nel segno del derby

Si riparte con ancora negli occhi la rovesciata di Liguori, anche se il protagonista di quella magica nottata natalizia nel pomeriggio di domenica all'Euganeo non ci sarà, causa squalifica. Un girone dopo tra Padova e Triestina sarà un derby insipido per la classifica, ma molto importante per il morale. Anzi per dirla alla Massimo Oddo, «un grande allenamento mentale», in cui un successo può aiutare a costruire quella mentalità vincente utile anche in chiave playoff. Insomma, si scrive derby, si legge "vietato prendere sottogamba l'impegno", sempre nel nome del Paron Nereo Rocco. Da una parte la difesa migliore del campionato, dall'altra il secondo migliore attacco del raggruppamento, con entrambe un dato in comune: 18 marcatori diversi per il Padova, uno in più per la Triestina. Insomma, anche se c'è poco in palio questa partita merita di essere vista ed osservata sotto tanti punti di vista. Calcio d'inizio domenica 28 aprile alle ore 16:30 all'Euganeo.

La situazione in casa Padova

Tanto turn-over in vista, con i diffidati addirittura non convocati per evitare guai. Potere di un secondo posto blindato da settimane, con Oddo che può ruotare i suoi e osservare il gruppo in tutta la sua profondità. Oddo in questo senso è chiaro: «Non fare risultato può dare fastidio e creare malumori. Da qui alla fine è tutto importante e vincere contro la Triestina è un dettaglio rilevante». In campo il solito 4-3-3 con molti cambi rispetto a Fiorenzuola. Out i diffidati Favale, Fusi e Delli Carri, non convocati Kirwan e Valente. In porta è confermato Zanellati, mentre la la linea a 4 difensiva potrebbe essere composta da Faedo e Perrotta al centro, Belli a destra e Villa a sinistra. In mezzo Bianchi potrebbe ritrovare una maglia da titolare dopo il buon spezzone contro gli emiliani l'ultimo turno, con Cretella e Dezi intermedi. Tridente offensivo che potrebbe essere composto da Capelli, Zamparo e Tordini.

PORTIERI: Donnarumma, Mangiaracina, Zanellati

DIFENSORI: Belli, Crescenzi, Faedo, Perrotta, Targa, Villa

CENTROCAMPISTI: Bianchi, Capelli, Cretella, Crisetig, Dezi, Radrezza, Varas

ATTACCANTI: Bortolussi, Palombi, Tordini, Zamparo

PADOVA (4-3-3): Zanellati; Belli, Faedo, Perrotta, Villa; Cretella, Bianchi, Dezi; Capelli, Zamparo, Tordini.

La situazione in casa Triestina

Da Tesser a Bordin, in casa Triestina rispetto all'andata sono cambiate tante cose. In primis la disposizione tattica con un 3-5-2 molto ruvido e granitico, votato alla ripartenza e alla densità in mezzo al campo, in grado di trasformarsi a fara in corso in 3-4-2-1. Pericolo numero 1, nemmeno a dirlo, è Facundo Lescano, autore di 16 reti in campionato. In mezzo il punto di forza è Correia, con Vallocchia e Fofana fedeli scudieri. I triestini possono ancora puntare al migliore quarto posto tra i 3 gironi, che tradotto in soldoni significa dei precisi vantaggi in tema di fattore campo nei playoff. Bordin in conferenza stampa ha messo in chiaro le cose: «L’importante sarà fare una buona prestazione per prepararsi al meglio verso i playoff, cercando di riprenderci quello che abbiamo lasciato indietro nell’ultima partita contro il Novara».

TRIESTINA (3-5-2): Matosevic; Rizzo, Ciofani, Crosala; Pavlev, Fofana, Correia, Vallocchia, Petrasso; El Azrak, Lescano

Chi dirige la sfida

Gara affidata al Signor Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata, coadiuvato da Davide Merciari di Rimini ed Emanuele Fumarulo di Barletta. Quarto ufficiale Alessandro Pizzi della sezione di Bergamo.

Un po' di storia della sfida

Padova e Triestina è un classico del calcio italiano. Sono 88 i precedenti totali tra biancoscudati ed alabardati, per una sfida che ha attraversato tutti i decenni e le categorie dal 1930 ad oggi, con una breve interruzione negli anni '90, durante i quali le due squadre si sono affrontate solo all'alba e al tramonto del decennio, nel 1990-91 e 1999-2000. Il bilancio storico vede 34 vittorie per il Padova, 26 pareggi e 28 vittorie per la Triestina. Basta nominare Padova-Triestina e si pensa subito a Nereo Rocco, triestino di nascita, che ha contribuito al successo di entrambe le squadre sia come giocatore che come allenatore. Rocco ha giocato con la Triestina dal 1930 al 1937, collezionando 232 presenze e 66 gol, e ha guidato la squadra triestina nel dopoguerra tra il 1947 e il 1950, oltre che nella stagione 1953-54. Con la Triestina ha ottenuto un secondo posto in Serie A alle spalle del Grande Torino. A Padova, invece, Rocco ha giocato dal 1940 al 1942 con 47 presenze e 14 gol, e come allenatore dal 1954 al 1961 ha contribuito a creare la leggenda dei Panzer, portando il Padova al terzo posto in Serie A nella stagione 1957-58, il miglior risultato assoluto nella storia del biancoscudo.

Il programma della 38°Giornata

Domenica 28 aprile ore 16:30

Virtus Verona-Pro Vercelli

Arzignano-Atalanta U23

Novara-Fiorenzuola

Mantova-Legnago

Alessandria-Vicenza

Padova-Triestina

AlbinoLeffe-Lumezzane

Pro Sesto-Pro Patria

Giana Erminio-Pergolettese

Trento-Renate

CLASSIFICA: Mantova 79, Padova 74, Vicenza 68, Triestina 64, Atalanta U23 58, Legnago 55, Giana Erminio 53, Pro Vercelli 50, Lumezzane 50, Trento 48, Virtus Verona 47, Pro Patria 46, Albinoleffe 45, Renate 45, Arzignano 43, Pergolettese 42, Novara 40, Fiorenzuola 38, Pro Sesto 32, Alessandria 20

Dove guardare Padova-Triestina

Padova-Triestina sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e potrà essere vista anche in streaming su Now Tv e Sky Go.