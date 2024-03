Liguori, un'altra sforbiciata gol per il sogno rimonta! Renate battuto, Mantova a -4

Rimonta? Si può fare! Liguori si conferma l'oro del Padova e l'undicesima rete in campionato del trascinatore e leader tecnico biancoscudato spedisce Torrente a -4 dal Mantova capoclassifica, fermato sabato sul pari a Vercelli. Una vittoria di platino, la quarta consecutiva senza subire gol, quinta se si tiene in considerazione anche la Coppa Italia, a conferma del momento psicofisico pazzesco che sta attraversando il Padova. Quattro punti rosicchiati in sole due giornate alla capolista e mercoledì arriva il Vicenza all'Euganeo, per un derby di grandissima rilevanza per il sogno primo posto.

Il primo tempo

Tutto confermato nello schieramento del Padova, mentre Colombo preferisce proporre Currarino largo a sinistra al posto di D'Orsi, inserendo in mezzo l'eterno Esposito nel 3-4-3 delle ultime gare. A Meda piove e proprio come contro la Lucchese, i primi 20' di gioco sono di studio e grande equilibrio. Il Padova controlla la manvora, ma spesso non trova il pertugio giusto nell'ultimo passaggio. L'unico lampo arriva al 22' con Bortolussi, ma Ombra è straordinario a rifugiarsi in corner sulla sua capocciata.

Il Renate? Si difende sornione e riparte appoggiandosi a Bocalon e Sorrentino. Proprio quest'ultimo è il protagonista delle due grandi occasioni che spaventano il Padova. La prima è al 35'. Lancio lungo dalle retrovie, Kirwan e Donnarumma non si intendono e per poco il 95 con un colpo di testa lemme, lemme, non beffa la difesa. Favale salva sulla linea. Pochi secondi prima della fine del tempo, cross dalla sinistra di Baldassin, sempre Sorrentino anticipa Donnarumma, ma il pallone è sopra la traversa.

Il secondo tempo

Valente, in condizioni fisiche precarie, resta in spogliatoio nella ripresa, al suo posto il jolly Capelli. Rispetto alla chiusura della frazione precedente, il Padova entra in campo con maggiore determinazione, testimoniato dalle due occasioni salvate sulla linea da Alcibiade e Bosisio sulle conclusioni dentro l'area di rigore di Fusi e Capelli, rispettivamente al 53' e al 59'. Il gol è nell'aria ed arriva puntuale al 64' con oramai, viene da scrivere, la solita sforbiciata di Liguori su assist di Varas. Undicesima marcatura per il 21 biancoscudato, quarto gol nelle ultime tre, il sesto in questo 2024 spaziale. La rete scioglie i nervi dei ragazzi di Torrente, tanto che Varas colpisce un incrocio dei pali quattro minuti dopo il vantaggio. Nel finale il Padova gestisce lo sfogo naturale del Renate alla ricerca del pareggio e con Fusi, Capelli e Dezi ci va vicino.



Questo il tabellino della gara dello Stadio Città di Meda:



RENATE-PADOVA 0-1

PRIMO TEMPO 0-0



MARCATORI Liguori al 19' s.t.



RENATE (3-4-2-1)

Ombra 6,5; Bosisio 6,5 (dal 39' s.t. Anghileri s.v.), Alcibiade 6,5, Vimercati 5; Baldassin, Vassallo, Esposito 6 (dal 28' s.t. Paudice 5,5), Currarino 6; Tremolada 5 (dal 27' s.t. Procaccio 6), Boccalon 5 (dal 16' s.t. Pinzauti 5), Sorrentino 6,5 (dal 16' s.t. D'Orsi xx)

PANCHINA Fallano, Possenti, Gasperi, Alfieri, Auriletto, Acampa, Bracaglia

ALLENATORE Colombo 6



PADOVA (4-3-3)

Donnarumma 6; Kirwan 5,5, Delli Carri 6, Faedo 6,5, Favale 6,5 (dal 30' s.t. Villa 6); Fusi 6, Crisetig 6, Varas 6,5 (dal 35' s.t. Dezi s.v.); Liguori 7,5 (dal 42' s.t. Tordini s.v.), Bortolussi 6,5 (dal 30' s.t. Zamparo 6), Valente 5,5 (dal 1' s.t. Capelli 6,5)

PANCHINA Rossi, Zanellati, Perotta, Belli, Radrezza, Crescenzi, Bianchi, Cretella, Tordini

ALLENATORE Torrente 7,5



ARBITRO Andreano di Prato 6

ASSISTENTI Renzullo-Tini Brunozzi

AMMONITI Liguori (P), Pinzauti (R) per gioco scorretto, Vassallo (R) per comportamento non regolamentare

NOTE Paganti 497 (di cui 260 ospiti) Incasso Paganti di 6.197,10 euro. Tiri in porta 2-7 (con una traversa). Tiri fuori 1-6. In fuorigioco 5-2. Angoli 4-4. Recuperi: p.t. 1’, s.t. 5’