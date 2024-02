Padova, vietato fermarsi proprio adesso nel derby contro la Virtus Verona

Mercato chiuso, riprende la caccia del Padova al Mantova capolista. Nella ventiquattresima giornata di campionato i biancoscudati sono attesi dal derby nel catino infernale della Virtus Verona di Gigi Fresco. Gara storicamente difficile in terra veronese, con Torrente chiamato a fare bottino pieno per non staccarsi dalla fortissima squadra di Possanzini sempre prima in classifica attesa un paio d'ore prima dalla trasferta trappola contro l'Albinoleffe. Calcio d'inizio alle ore 20:45 di domenica 4 febbraio allo stadio Gavagnin Nocini, con 391 tifosi padovani al seguito.

La situazione in casa Padova

Le ultime due vittorie contro Alessandria e Novara, oltre il mercato decisamente rotondo e succoso compiuto da Mirabelli, hanno ridestato entusiasmo in casa padovana. L'arrivo dal Palermo del veronese Valente è stata la ciliegina sulla torta per Torrente, che aveva già ricevuto qualità ed esperienza da questa sessione invernale. Contro la Virtus Verona scalda i motori per una maglia dal 1' proprio il nativo di Zevio, in concorrenza con Capelli per un ruolo da esterno a tutta fascia. Per il resto la formazione anti Virtus è presto fatta. Donnarumma tra i pali, mentre in difesa l'innesto di Faedo, come previsto in questo colonne, è arrivato puntuale sin dalla sfida contro il Novara. Insieme al grande ex della sfida, ecco Belli sul centro destra e Delli Carri al centro della retroguardia. In mezzo tre giocatori per una maglia, quella di Fusi squalificato. Per caratteristiche Bianchi, in rete nell'ultimo turno in Piemonte, è il favorito, mentre appaiono più attardati Dezi e Crisetig. Detto del ballotaggio tra Capelli e Valente, a completare il centrocampo ci saranno Radrezza, Varas e Villa. In attacco l'imperatore delle sforbiciate Liguori è intoccabile, mentre si giocano la titolarità Bortolussi e Zamparo, con il primo favorito.

PORTIERI: Donnarumma, Rossi, Zanellati

DIFENSORI: Belli, Crescenzi, Delli Carri, Favale, Kirwan, Perrotta, Villa, Faedo

CENTROCAMPISTI: Bianchi, Capelli, Crisetig, Dezi, Radrezza, Varas, Valente

ATTACCANTI: Bortolussi, Liguori, Palombi, Tordini, Zamparo

PADOVA (3-5-2): Donnarumma; Belli, Delli Carri, Faedo; Capelli (Valente), Bianchi, Radrezza, Varas, Villa; Liguori, Bortolussi (Zamparo)

La situazione in casa Virtus Verona

La rivoluzione di gennaio in casa Virtus ha portato guadagni al bilancio, ma perdite tecniche non indifferenti. Le cessioni di Faedo, proprio al Padova, e di Casarotto - 9 gol prima della lesione del legamento crociato posteriore del ginocchio destro non più tardi di una decina di giorni fa - all'Entella, lasciano interrogativi agli addetti ai lavori. Poco male pensa Gigi Fresco, presidente e tecnico da 43 anni della creatura veronese, in grado di raccogliere già 33 punti in classifica e mettendo la compagine rossoblu in piena corsa playoff. Il miracolo veronese si rinnova di anno in anno, tra la meraviglia degli avversari e il sorriso nemmeno troppo sardonico di Fresco, abituato ad andare contro ogni pronostico da sempre. Per sostituire Faedo è arrivato Ronco dal Como Primavera, mentre per ovviare al buco lasciato dal centravanti vicentino, Fresco ha scelto di percorrere la via della sostenibilità, dando fiducia alle vecchie volpi come Juanito Gomez, Zigoni e Danti, supportati dall'ex Este Menato, tra le altre cose canterano biancoscudato qualche anno fa. Così il tecnico alla vigilia della gara: «Faedo ci teneva ad andare al Padova, consapevoli che rimanevamo con una difesa forte, mentre la cessione di Casarotto è stata dettata dal volerlo accontentare. Il Padova? Mi aspetto una gara ricca di duelli. Nell'andata ci hanno messo in difficoltà soprattutto nel primo tempo, ci attende una sfida impegnativa. Del Padova mi colpisce la qualità dei loro attaccanti, come Liguori e Varas, un giocatore completo».



VIRTUS VERONA (3-5-2): Sibi; Ruggero, Ntube, Mazzolo; Zarpellon, Vesentin, Mehic, Metika, Amadio; Danti, Gomez

I numeri della sfida

Quattro, i precedenti a Verona tra Virtus e Padova nei professionisti. 2 pareggi (ultimo 1-1 nella C dell’anno scorso) e 2 vittorie padovane (ultimo 1-0 nella C 2020/21). Nei sei precedenti all'Euganeo, 3 vittorie casalinghe - tra cui il 2-0 dell'ultimo confronto diretto nello scorso settembre - un pari e due vittorie virtussine, tra cui l'1-0 nel Secondo Turno Playoff della scorsa stagione.

Il programma della 24°Giornata

Girone A

Sabato 3 febbraio

18.30 Arzignano - Pro Sesto

18.30 Giana Erminio - Novara

18.30 Pergolettese - Vicenza

18.30 Renate - Legnago

Domenica 4 febbraio

14.00 Pro Vercelli - Atalanta U23

14.00 Triestina - Pro Patria

16.15 Lumezzane - Alessandria

18.30 Albinoleffe - Mantova

20.45 Virtus Verona - Padova

Lunedì 5 febbraio

20.30 Trento - Fiorenzuola

CLASSIFICA

Mantova 57, Padova 50, Triestina 46, Atalanta U23 37*, Pro Vercelli 36, Vicenza 34, Virtus Verona 33, Lumezzane 32, Giana Erminio 31, Albinoleffe 30, Renate 29*, Pro Patria 29, Legnago 28, Arzignano 28, Pergolettese 27, Trento 27, Novara 19, Fiorenzuola 19, Pro Sesto 18, Alessandria 14

* una gara in meno

Dove guardare Virtus Verona-Padova

Virtus Verona-Padova sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e potrà essere vista anche in streaming su Now Tv e Sky Go.